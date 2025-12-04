Alonso a Referí: "la fortaleza negociadora" de la AUF para explicar cómo multiplicaron los ingresos por los derechos del fútbol uruguayo y la regulación de streaming y TV

“La pregunta número uno, que refiere a cómo llegamos a este salto, entiendo que hay varios factores. El primero fue llegar al final del contrato , donde se refleja la fortaleza negociadora del tenedor del derecho. El segundo es tener conocimiento, saber del mercado al que concurrimos, tener los datos, saber cómo se generan los recursos, saber cuáles son los canales de distribución relevante, saber hacia dónde van las tendencias del mundo de este sector que no las podemos perder de vista”.

Además, destacó: “Haber podido aplicar al sistema fútbol una inyección de recursos importantes para que no tuvieran la necesidad de salir a vender en anticipo, como ha sido la historia conocida de nuestro fútbol en los últimos 30 años, los derechos, y así perder fuerza negociadora. El que va y vende por necesidad, pierde por obligación”.

“Todos eso fueron los factores preparatorios para luego el factor principal: realizar un proceso abierto, libre, internacional, transparente, serio, que reflejó todas estas características en la presentación masiva de las empresas y las ofertas muy buenas que recibimos. Yo creo que allí radica la explicación de este salto tan importante”, dijo Alonso.

Los derechos de streaming y los de TV

Alonso también fue consultado por Referí sobre si hay alguna forma de regular los derechos, un cierto ‘fair play’, entre los que van a tener el derecho vía streaming y los de la TV.

“En primer lugar, decirte que sobre este punto, cuando se estuvo en las discusiones y los debates sobre la conformación del pliego, se estuvo hablando mucho y se tuvo una dicotomía en las posiciones entre los participantes de las comisiones que estaba dada por…, un matiz más que una dicotomía. La dicotomía que hubo en ese proceso era: vamos por un bloque global, como esa ahora, o por una apertura en lotes. Eso se terminó laudando el 26 de setiembre en aquel Consejo del Fútbol Profesional que aprobó los pliegos a favor de hacerlo en lotes”, indicó.

“Cuando se analizaban los lotes, se observaba que el lote 1 y el lote 2 tenían vasos comunicantes que naturalmente requerían un arbitraje. Y la discusión, el matiz estaba, si se unifican el lote 1 con el lote 2, o si se mantenían separados como la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF los comercializó para la selección nacional. Ustedes saben que la AUF vendió por un lado los derechos de TV para abonados y por otro lado hizo venta de streaming separada de esto. Para las empresas de TV para abonados que tenían plataformas OTT, se les permitió también esa venta para esas plataformas. En tanto, ahí hubo un matiz, se definió que se separara y que la AUF, que es la dueña de los derechos, con los clubes que son los beneficiaros directos y que tiene injerencia en cada una de las definiciones, sea la que regule sobre esta situación. Porque la AUF tiene como obligación hoy estar arriba de la gestión de sus derechos y eso tiene mucho que ver con la primera parte de la pregunta”, agregó Alonso.

“Por tanto, nosotros escribimos en el pliego una serie de principios que se deben respetar por parte de las empresas a los efectos de no generar acciones discriminatorias, acciones excluyentes, acciones predatorias de mercado, lo cual fue ratificado y ampliado en la etapa de preguntas y respuestas a la que accedieron todas las empresas y que además luego fueron publicadas cuando terminó el proceso. Todo eso fue desarrollado allí, va a estar estipulado en los contratos, y en los últimos días han estado a través de algunos programas periodísticos nuestros representantes en el Ejecutivo designamos un equipo de gestión de los servicios audiovisuales, que va a estar tratando este tema. Por tanto, nosotros ya por escrito hemos dejado claro que no se van a permitir acciones anticompetitivas, acciones predatorias de mercado, o que vayan contra los debidos equilibrios en los rubros de recaudación, porque allí está también el interés del fútbol uruguayo en seguir sosteniendo distintos rubros que jueguen equilibrados como hasta el momento, naturalmente con la influencia natural que pueda tener la evolución tecnológica, pero que eso no termine afectando ni a los participantes que se han presentado ni a los intereses de los clubes uruguayos que necesitan que cada rubro esté con vigor a los efectos de seguir teniendo buenas recaudaciones”, señaló el presidente de la AUF.