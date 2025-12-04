Cable, steaming, producción: quién ganó en cada lote y dónde puede igualar Tenfield en el llamado a licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, anunció que el fútbol uruguayo percibirá US$ 270 millones entre el 1° de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029 por concepto de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

La conferencia fue organizada en Washington, donde este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026 , para transmitir los resultados del final de la segunda ronda de ofertas por la licitación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

El pasado 6 de noviembre, AUF recibió 17 propuestas de 13 empresas en ocho lotes divididos en tres bloques.

Poco después, la AUF le comunicó a ochos empresas que habían pasado a una segunda ronda, de mejoras de oferta, en los tres bloques, trasladando que el proceso cerraba el 2 de diciembre.

Alonso pasó a detallar los resultados de las ofertas aceptadas por parte de la AUF para vender sus derechos a través del proceso de licitación.

"Nosotros estructuramos la licitación en lotes, había seis lotes en el bloque 1 que eran los bloques de ingresos y dos lotes en el bloque 2 y bloque 3 que son los lotes de costos, de servicios. En el bloque 1 hay un lote donde están los paquetes amateur donde está la Copa Uruguay y también el lote del fútbol interior, fútbol femenino, fútbol playa y fútbol sala que también va a estar incluido en este número porque si no es muy difícil de desgranar", declaró Alonso.

"También está incluido el 3% para las infraestructuras que determinamos en el diseño de esta licitación", agregó.

"Sumados todos los ingresos por el paquete original, los cinco lotes de ingresos del fútbol profesional, más los números que surgen de la oferta del paquete amateur, más los ingresos por infraestructura, el total de ingresos para este cuatrienio, es de US$ 67.547.000. Este es un número anual", anunció Alonso.

Esto implica ingresos por US$ 270.188.000 por los derechos de TV para los próximos cuatro años.

"Este es un número impactante para nuestra historia reciente, pero que no es distante al número que el 21 de abril anunciamos. Es un número que se ajusta a lo que dijimos en ese momento", manifestó Alonso.

Los costos, continuó Alonso, superan los US$ 6.000.000 anuales, tanto en producción técnica como en producción comercial, y se descontarían de este monto. Esta cifra, para el presidente, es "muy favorable" para los clubes.

Este proceso, según el presidente, llevó "mucha articulación y diálogo político, y tener paciencia, para lograr este objetivo tan lindo que tenemos a la vista, y que luego tendremos que ir ratificando con la firma de los contratos".

Las empresas que ganaron la licitación y lo que pagarán por cada rubro

Empresa Rubro Dinero que pagará Directv Cable US$ 31.800.000 Team Sport Media-Antel Streaming US$ 17.500.000 Tenfield Publicidad US$ 8 millones Mediapro Apuestas US$ 3 millones Telecom Torneos amateurs US$ 2.200.000 Team Sport Media-Antel Mercado internacional US$ 3.100.000

Tenfield se quedó con el sublote de publicidad y podrá igualar las mejores ofertas, según establece el contrato vigente, en streaming, mercado internacional y apuestas en el bloque de derechos del fútbol uruguayo.

Además, la empresa ganó el bloque de la producción comercial.

Y podrá igualar en el bloque de producción audiovisual.