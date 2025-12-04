Nacional consultó a Liverpool por Nicolás Vallejo; mirá lo que dijo José Luis Palma sobre el llamado que Flavio Perchman le hizo "caballerescamente" y los rumores de Peñarol
El presidente de Liverpool, José Luis Palma, explicó la situación de Nicolás Vallejo y le consultaron por intereses de Peñarol y Nacional por el extremo
4 de diciembre 2025 - 9:22hs
Nicolás Vallejo
Foto: Leonardo Carreño
El período de pases ya está en juego tras la finalización de la Liga AUF Uruguaya y desde Nacional hubo un contacto con Liverpool por el jugador argentino Nicolás Vallejo, una de las figuras de la temporada que brilló en los negriazules y que interesa a varios equipos.
La ficha del extremo de 21 años pertenece a Independiente de Avellaneda, club que lo cedió a los de Belvedere.
Y el préstamo tiene una opción de compra que Liverpool está dispuesta a realizar para quedarse con la ficha de Vallejo.
Este miércoles, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, fue consultado por la negociación y le preguntaron si estaba al tanto que Peñarol se había interesado por el jugador.
Y luego señaló que sí tuvo un contacto desde Nacional. “Lo único que puedo informar es que caballerescamente Flavio Perchman se comunicó a ver cuál iba a ser la posición nuestra, le trasmití que íbamos a hacer la opción de compra y me dijo ‘bueno, no tengo nada que hablar’.
Palma explicó cómo es la situación de Vallejo. “Tenemos derecho al 70% pero pretendemos una negociación por el 100%”, indicó.
“El club de origen, Independiente, no está obligado a lo que ya está pactado, que es un precio, que el 70% de los derechos económico y ellos preservan el 30%, pero los derechos formativos quedan con nosotros”, sostuvo Palma.
La cifra que debe pagar Liverpool por ese 70% de la ficha es de aproximadamente US$ 1.5 millones, y el 100% se ubica en los US$ 2 millones.