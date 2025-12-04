Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional consultó a Liverpool por Nicolás Vallejo; mirá lo que dijo José Luis Palma sobre el llamado que Flavio Perchman le hizo "caballerescamente" y los rumores de Peñarol

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, explicó la situación de Nicolás Vallejo y le consultaron por intereses de Peñarol y Nacional por el extremo

4 de diciembre 2025 - 9:22hs
Foto: Leonardo Carreño

El período de pases ya está en juego tras la finalización de la Liga AUF Uruguaya y desde Nacional hubo un contacto con Liverpool por el jugador argentino Nicolás Vallejo, una de las figuras de la temporada que brilló en los negriazules y que interesa a varios equipos.

La ficha del extremo de 21 años pertenece a Independiente de Avellaneda, club que lo cedió a los de Belvedere.

20250504 José Luis Palma Juventud Liverpool Torneo Apertura 2025 Foto Inés Guimaraens (5).jpeg
Y el préstamo tiene una opción de compra que Liverpool está dispuesta a realizar para quedarse con la ficha de Vallejo.

Este miércoles, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, fue consultado por la negociación y le preguntaron si estaba al tanto que Peñarol se había interesado por el jugador.

entrevista a perchman: califico con 7.5 puntos su primer ano en nacional y le dijo a coates que se quede, porque el 2026 va a ser un ano para disfrutar
ENTREVISTA

Entrevista a Perchman: calificó con 7.5 puntos su primer año en Nacional y le dijo a Coates que se quede, "porque el 2026 va a ser un año para disfrutar"

Luis Suárez en Nacional
NACIONAL

¿Luis Suárez a Nacional en 2026? El tuit de Flavio Perchman que ilusiona a los hinchas de Nacional tras la invitación de Nicolás Lodeiro al Pistolero para que vuelva al club

“No me consta”, respondió.

Y luego señaló que sí tuvo un contacto desde Nacional. “Lo único que puedo informar es que caballerescamente Flavio Perchman se comunicó a ver cuál iba a ser la posición nuestra, le trasmití que íbamos a hacer la opción de compra y me dijo ‘bueno, no tengo nada que hablar’.

Palma explicó cómo es la situación de Vallejo. “Tenemos derecho al 70% pero pretendemos una negociación por el 100%”, indicó.

“El club de origen, Independiente, no está obligado a lo que ya está pactado, que es un precio, que el 70% de los derechos económico y ellos preservan el 30%, pero los derechos formativos quedan con nosotros”, sostuvo Palma.

La cifra que debe pagar Liverpool por ese 70% de la ficha es de aproximadamente US$ 1.5 millones, y el 100% se ubica en los US$ 2 millones.

