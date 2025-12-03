Los contratos de Nacional que terminan a fin de año y que Jadson Viera definirá si continúan para 2026

El entrenador de Nacional , Jadson Viera , sigue trabajando en la Ciudad Deportiva Los Céspedes para dejar encaminado los detalles de la próxima temporada, entre los que está la conformación del próximo plantel.

En ese sentido, el DT se reunía con el vice tricolor Flavio Perchman y el manager deportivo Sebastián Eguren, para delinear la política de contrataciones en el próximo período de pases que ya comienza.

Y otro de los temas a definir es el de los futbolistas que terminan contrato a fin de año y si se busca retenerlos para 2026.

Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional

20251028 Jadson Viera en su presentación como nuevo técnico de Nacional

El lateral izquierdo está a préstamo desde Deportivo Maldonado, club del que llegó de Nacional para esta temporada, y su cesión finaliza el 31 de diciembre.

20250928 Diego Romero Nacional Juventud Torneo Clausura Foto Enzo Santos Focouy (11) Diego Romero Foto: Foto Enzo Santos/Focouy

Se quedó con el puesto en el segundo semestre del año y fue titular con Jadson Viera en las dos finales ante Peñarol y sumó 31 partidos con la camiseta tricolor, con 18 triunfos, ocho empates y cinco derrotas, con 2.000 minutos exactos.

Su préstamo establece que Nacional puede adquirir el 80% de los derechos económicos del lateral por US$ 400.000, pero esa cifra podría bajar en caso de negociar.

Nacional también tiene en su puesto al colombiano Juan Patiño, de quien aspiran que sea el titular y se consolide en 2026.

Christian Ebere

El MVP de las finales de la Liga AUF Uruguaya también está a préstamo en Nacional, cedido por Plaza Colonia, que este lunes felicitó al africano y a los tricolores y recordó que es el dueño de su ficha.

Nacional vs Peñarol segunda final de la Liga AUF Uruguaya en el Gran Parque Central Nacional campeón Christian Ebere MVP de la final

Plaza tiene el 60% del pases y Nacional el 40%.

En los tricolores creen que con su gran actuación en las finales se ganó la continuidad para 2026, por lo que tendrán que negociar con los patablancas para retenerlo.

Nicolás Rodríguez

“El Ojito” termina su contrato en Nacional, con un 2025 en el que estuvo varios meses lesionado y con una recuperación en los últimos partidos, ingresando en las finales con Jadson Viera.

20250111- Agustín Miranda Nicolás Rodríguez Cerro Nacional Estadio Centenario Torneo Clausura 2025 (11) Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Es un jugador polifuncional, de 34 años, que puede dar una mano en ambos laterales y que cuenta con una gran pegada en pelota quieta.

Matías De los Santos

Llegó a los tricolores a mitad de año para ser el cuarto zaguero, por detrás de Sebastián Coates, Julián Millán y Paolo Calione, y terminó ingresando en la segunda final en los últimos minutos del alargue para aguantar el 1-0.

Nacional en la pretemporada para el Clausura 2025 / Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro, Matías De los Santos y Nicolás Lodeiro, Nacional en la pretemporada para el Clausura 2025: Mauricio Pereyra, Gonzalo Carneiro, Matías De los Santos y Nicolás Lodeiro Nacional

Sumó cinco partidos en el semestre, un amistoso, dos por Copa AUF Uruguay y dos por la Liga AUF Uruguaya, con un total de 255 minutos.

Diego Capdevila

Fue el tercer golero de Nacional en la temporada y no tuvo minutos oficiales. El golero de 22 años suma un partido no oficial ante Soriano.

1706544411452.webp Luis Mejía, Facundo Machado y Diego Capdevila Nacional

La idea de los tricolores para 2026 es contar con Luis Mejía, quien tendrá el Mundial con Panamá, ceder a Ignacio Suárez, el segundo golero, para que sume más minutos, y fichar a un golero más experiente para que está a la orden cuando “Manotas” tenga actividad con su selección.

Mauricio Pereyra

El jugador tomó la decisión de dejar el fútbol, si bien aún no lo comunicó públicamente.