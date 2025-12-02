Plaza Colonia felicitó a Ebere y a Nacional y recordó que el nigeriano está a préstamo en los tricolores; mirá cómo es la situación de la figura de las finales ante Peñarol

Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya

Plaza Colonia felicitó a su futbolista Christian Ebere por la obtención del título de la Liga AUF Uruguaya defendiendo a Nacional, club al que también saludaron los patablancas, en un comunicado en el que recordaron que el africano está a préstamo en los tricolores.

“Plaza Colonia saluda y felicita al Club Nacional de Football por la obtención del Campeonato Uruguayo, extendiendo este reconocimiento a toda su institución por el título alcanzado”, dice el comunicado oficial de Plaza.

Luego, destacaron a Ebere, quien fue el MVP de las finales con su gol para ganar la serie ante Peñarol en el Gran Parque Central.

“Asimismo, queremos expresar un reconocimiento especial a nuestro futbolista Christian Ebere, quien actualmente se encuentra defendiendo a Nacional en calidad de préstamo y ha tenido una destacada participación durante la temporada, demostrando una vez más la calidad y entrega que lo caracterizan. Su compromiso, profesionalismo y rendimiento nos llenan de orgullo, reafirmando el valor del jugador que forma parte de nuestra institución”.

“Felicitamos a Christian por este logro y le deseamos que continúe construyendo una carrera llena de éxitos”, agregaron.

¿Cómo es la situación de Christian Ebere?

El africano termina su préstamo en Nacional y debe volver a Plaza Colonia de cara a la próxima temporada.

Pero en la directiva tricolor entienden que hizo méritos para seguir en el club en 2026. Por lo que intentarán una nueva negociación para que siga en el club.

Nacional tiene el 40% de la ficha del jugador, mientras que Plaza Colonia es dueña del 60%.

El delantero llegó al fútbol uruguayo para jugar en los patablancas, donde se destacó, por lo que en 2024 pasó a los tricolores para el segundo semestre.

A principios de 2025 no tuvo lugar en el equipo de Martín Lasarte, por lo que regresó a Plaza con la palabra de que estaría en Nacional para el segundo semestre, lo que se cumplió y tuvo su premio con el gol del africano en las finales.