Sarampión en Uruguay: MSP refuerza campaña de vacunación y recuerda dónde y cuándo se pueden recibir las dosis

El Ministerio de Salud Pública (MSP) lanzó un llamado urgente a la población para revisar su esquema de vacunación y asegurarse de tener las dos dosis de la vacuna contra el sarampión . A través de una jornada específica que se realizará este sábado 6 de diciembre , el país busca fortalecer su defensa frente a este brote, que ya ha impactado a varias regiones del continente.

La jornada de vacunación se llevará a cabo en los 19 departamentos del país , con el apoyo de las intendencias y centros de salud locales. Además de esta jornada especial, los ciudadanos pueden acercarse a cualquier vacunatorio, público o privado, a nivel nacional para consultar si tienen el esquema completo y recibir las dosis correspondientes.

La jornada específica será este sábado 6 de diciembre , y se podrá acceder a los vacunatorios de todo el país para recibir la vacuna o confirmar que se cuentan con las dos dosis de la vacuna RSP (Sarampión, Rubeola, Paperas). Si no puedes asistir el 6 de diciembre, recuerda que los centros de vacunación están disponibles todos los días, y puedes acercarte en cualquier momento.

El MSP ha puesto especial énfasis en algunos grupos prioritarios que deben asegurarse de recibir las dos dosis de la vacuna:

Niños : Aproximadamente 20.000 niños aún no han recibido ambas dosis. Los menores de un año son los más vulnerables.

Adultos nacidos antes de 1967 : Aquellos nacidos antes de esa fecha se consideran inmunizados.

Personas nacidas después de 1967 : Muchas de estas personas recibieron solo una dosis de la vacuna, por lo que deben recibir la segunda para estar completamente protegidos.

Inmunodeprimidos: Si bien los inmunodeprimidos pueden recibir la vacuna, las mujeres embarazadas y aquellos que estén recibiendo quimioterapia o padezcan leucemia deben abstenerse.

¿Por qué es tan importante esta vacuna?

El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa que, si no se previene, puede tener consecuencias graves, incluyendo hospitalizaciones y hasta la muerte. Según la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el 30% de las personas infectadas desarrollan complicaciones, y una de cada 1.000 muere debido a la enfermedad. Solo una tos puede contagiar hasta 16 personas. La vacuna es efectiva y segura, y quienes ya la recibieron no pueden contraer ni transmitir la enfermedad.

En Uruguay, el primer brote de sarampión fue detectado en San Javier, Río Negro, el pasado 19 de noviembre. Los afectados habían viajado a Bolivia y no estaban vacunados. El diagnóstico temprano y la pronta respuesta del equipo de salud evitaron la propagación del virus.