Ranking de pasaportes: Uruguay termina 2025 con una mejora en la clasificación de poderío global

La plataforma Passport Index de Henley & Partners actualizó el ranking de poderío global de pasaportes del mundo, ubicando a Uruguay en un mejor posición respecto a 2024.

Con base en los registros y datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar los documentos de viaje por accesibilidad sin visado, la firma colocó al país entre las 20 naciones con mayor paso libre del mundo.

Según el reporte de Passport Index , el pasaporte de Uruguay se ubica hoy en la posición 19° del ranking global, representando una mejora respecto a 2024, cuando alcanzó el 20° lugar.

El pasaporte de Uruguay se ubica en la posición 19° del ranking global de poderío global

El documento de viaje logró imponerse a grandes naciones como Perú, Colombia y Paraguay , y se apresta a finalizar 2025 como novena potencia de América , por detrás de México, Bahamas, Barbados, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá .

¿En qué países pueden viajar los uruguayos sin visa?

Con la reciente incorporación de China, un total de 94 países permiten el libre acceso a ciudadanos con pasaporte uruguayo y sin necesidad de visa, aunque esta condición varía en el plazo límite de extensión.

Albania: sin visa 90

Andorra: sin visa 90

Angola: sin visa 30

Argentina: sin visa 90

Armenia: sin visa 180

Austria: sin visa 90

Bahamas: sin visa 90

Barbados: sin visa 90

Bielorrusia: sin visa 30

Bélgica: sin visa 90

Belice: sin visa

Bolivia: sin visa 90

Bosnia y Herzegovina: sin visa 90

Botsuana: sin visa 90

Brasil: sin visa 90

Bulgaria: sin visa 90

Chile: sin visa 90

China : sin visa 30

Colombia: sin visa 90

Costa Rica: sin visa 180

Croacia: sin visa 90

Chipre: sin visa 90

República Checa: sin visa 90

Dinamarca: sin visa 90

Dominica: sin visa 21

Ecuador: sin visa 90

El Salvador: sin visa 180

Estonia: sin visa 90

Esuatini: sin visa 30

Fiyi: sin visa 120

Finlandia: sin visa 90

Francia: sin visa 90

Georgia: sin visa 90

Alemania: sin visa 90

Grecia: sin visa 90

Granada: sin visa 90

Guatemala: sin visa 90

Guayana: sin visa 90

Haití: sin visa 90

Honduras: sin visa 90

Hong Kong: sin visa 90

Hungría: sin visa 90

Islandia: sin visa 90

Irlanda: sin visa 90

Italia: sin visa 90

Jamaica: sin visa 30

Japón: sin visa 90

Kiribati: sin visa 90

Kosovo: sin visa 90

Letonia: sin visa 90

Liechtenstein: sin visa 90

Lituania: sin visa 90

Luxemburgo: sin visa 90

Macao: sin visa 90

Malasia: sin visa 90

Malta: sin visa 90

México: sin visa 180

Micronesia: sin visa 30

Moldavia: sin visa 90

Mónaco: sin visa 90

Mongolia: sin visa 30

Montenegro: sin visa 90

Países Bajos: sin visa 90

Nicaragua: sin visa 90

Macedonia del Norte: sin visa 90

Noruega: sin visa 90

Territorios Palestinos: sin visa

Panamá: sin visa 90

Paraguay: sin visa 90

Perú: sin visa 180

Filipinas: sin visa 30

Polonia: sin visa 90

Portugal: sin visa 90

Rumania: sin visa 90

Federación Rusa: sin visa 90

Santa Lucía: sin visa 42

San Marino: sin visa 90

Serbia: sin visa 90

Singapur: sin visa 30

Eslovaquia: sin visa 90

Eslovenia: sin visa 90

Sudáfrica: sin visa 90

España: sin visa 90

San Vicente y las Granadinas: sin visa 90

Suecia: sin visa 90

Suiza: sin visa 90

Tailandia: sin visa 60

Trinidad y Tobago: sin visa 90

Turquía: sin visa 90

Ucrania: sin visa 90

Emiratos Árabes Unidos: sin visa 90

Vanuatu: sin visa 120

Ciudad del Vaticano: sin visa 90

Venezuela: sin visa 90

¿Qué país tiene el pasaporte más poderoso del mundo?

El ranking de pasaportes elaborado por Passport Index ubicó al documento de viaje emitido por Emiratos Árabes Unidos como el de mayor poderío a nivel mundial.

RANKING GLOBAL DE PASAPORTE Captura: Passport Index

Con un índice de movilidad de 151, el enclave asiático contabiliza 96 accesos "free", 47 con visa de arribo, 8 con permiso de entrada electrónico y 47 preliminar.