/ Nacional / VIAJES

Ranking de pasaportes: Uruguay termina 2025 con una mejora en la clasificación de poderío global

Con base en los registros y datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar los documentos de viaje por accesibilidad sin visado, la firma colocó al país entre las 20 naciones con mayor paso libre del mundo.

3 de diciembre 2025 - 14:02hs
PASAPORTE DE URUGUAY

La plataforma Passport Index de Henley & Partners actualizó el ranking de poderío global de pasaportes del mundo, ubicando a Uruguay en un mejor posición respecto a 2024.

Con base en los registros y datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar los documentos de viaje por accesibilidad sin visado, la firma colocó al país entre las 20 naciones con mayor paso libre del mundo.

Pasaporte de Uruguay
El pasaporte de Uruguay se ubica en la posición 19° del ranking global de poderío global

El pasaporte de Uruguay se ubica en la posición 19° del ranking global de poderío global

¿Qué tan fuerte es el pasaporte de Uruguay?

Según el reporte de Passport Index, el pasaporte de Uruguay se ubica hoy en la posición 19° del ranking global, representando una mejora respecto a 2024, cuando alcanzó el 20° lugar.

Calificación de pasaportes
Captura: Passport Index

Captura: Passport Index

El documento de viaje logró imponerse a grandes naciones como Perú, Colombia y Paraguay, y se apresta a finalizar 2025 como novena potencia de América, por detrás de México, Bahamas, Barbados, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

¿En qué países pueden viajar los uruguayos sin visa?

Con la reciente incorporación de China, un total de 94 países permiten el libre acceso a ciudadanos con pasaporte uruguayo y sin necesidad de visa, aunque esta condición varía en el plazo límite de extensión.

  • Albania: sin visa 90

  • Andorra: sin visa 90

  • Angola: sin visa 30

  • Argentina: sin visa 90

  • Armenia: sin visa 180

  • Austria: sin visa 90

  • Bahamas: sin visa 90

  • Barbados: sin visa 90

  • Bielorrusia: sin visa 30

  • Bélgica: sin visa 90

  • Belice: sin visa

  • Bolivia: sin visa 90

  • Bosnia y Herzegovina: sin visa 90

  • Botsuana: sin visa 90

  • Brasil: sin visa 90

  • Bulgaria: sin visa 90

  • Chile: sin visa 90

  • China: sin visa 30

  • Colombia: sin visa 90

  • Costa Rica: sin visa 180

  • Croacia: sin visa 90

  • Chipre: sin visa 90

  • República Checa: sin visa 90

  • Dinamarca: sin visa 90

  • Dominica: sin visa 21

  • Ecuador: sin visa 90

  • El Salvador: sin visa 180

  • Estonia: sin visa 90

  • Esuatini: sin visa 30

  • Fiyi: sin visa 120

  • Finlandia: sin visa 90

  • Francia: sin visa 90

  • Georgia: sin visa 90

  • Alemania: sin visa 90

  • Grecia: sin visa 90

  • Granada: sin visa 90

  • Guatemala: sin visa 90

  • Guayana: sin visa 90

  • Haití: sin visa 90

  • Honduras: sin visa 90

  • Hong Kong: sin visa 90

  • Hungría: sin visa 90

  • Islandia: sin visa 90

  • Irlanda: sin visa 90

  • Italia: sin visa 90

  • Jamaica: sin visa 30

  • Japón: sin visa 90

  • Kiribati: sin visa 90

  • Kosovo: sin visa 90

  • Letonia: sin visa 90

  • Liechtenstein: sin visa 90

  • Lituania: sin visa 90

  • Luxemburgo: sin visa 90

  • Macao: sin visa 90

  • Malasia: sin visa 90

  • Malta: sin visa 90

  • México: sin visa 180

  • Micronesia: sin visa 30

  • Moldavia: sin visa 90

  • Mónaco: sin visa 90

  • Mongolia: sin visa 30

  • Montenegro: sin visa 90

  • Países Bajos: sin visa 90

  • Nicaragua: sin visa 90

  • Macedonia del Norte: sin visa 90

  • Noruega: sin visa 90

  • Territorios Palestinos: sin visa

  • Panamá: sin visa 90

  • Paraguay: sin visa 90

  • Perú: sin visa 180

  • Filipinas: sin visa 30

  • Polonia: sin visa 90

  • Portugal: sin visa 90

  • Rumania: sin visa 90

  • Federación Rusa: sin visa 90

  • Santa Lucía: sin visa 42

  • San Marino: sin visa 90

  • Serbia: sin visa 90

  • Singapur: sin visa 30

  • Eslovaquia: sin visa 90

  • Eslovenia: sin visa 90

  • Sudáfrica: sin visa 90

  • España: sin visa 90

  • San Vicente y las Granadinas: sin visa 90

  • Suecia: sin visa 90

  • Suiza: sin visa 90

  • Tailandia: sin visa 60

  • Trinidad y Tobago: sin visa 90

  • Turquía: sin visa 90

  • Ucrania: sin visa 90

  • Emiratos Árabes Unidos: sin visa 90

  • Vanuatu: sin visa 120

  • Ciudad del Vaticano: sin visa 90

  • Venezuela: sin visa 90

¿Qué país tiene el pasaporte más poderoso del mundo?

El ranking de pasaportes elaborado por Passport Index ubicó al documento de viaje emitido por Emiratos Árabes Unidos como el de mayor poderío a nivel mundial.

RANKING GLOBAL DE PASAPORTE
Captura: Passport Index

Captura: Passport Index

Con un índice de movilidad de 151, el enclave asiático contabiliza 96 accesos "free", 47 con visa de arribo, 8 con permiso de entrada electrónico y 47 preliminar.

pasaportes Uruguay

