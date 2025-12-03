Ranking de pasaportes: Uruguay termina 2025 con una mejora en la clasificación de poderío global
Con base en los registros y datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar los documentos de viaje por accesibilidad sin visado, la firma colocó al país entre las 20 naciones con mayor paso libre del mundo.
3 de diciembre 2025 - 14:02hs
La plataforma Passport Index de Henley & Partners actualizó el ranking de poderío global de pasaportes del mundo, ubicando a Uruguay en un mejor posición respecto a 2024.
Con base en los registros y datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para clasificar los documentos de viaje por accesibilidad sin visado, la firma colocó al país entre las 20 naciones con mayor paso libre del mundo.
¿Qué tan fuerte es el pasaporte de Uruguay?
Según el reporte de Passport Index, el pasaporte de Uruguay se ubica hoy en la posición 19° del ranking global, representando una mejora respecto a 2024, cuando alcanzó el 20° lugar.
El documento de viaje logró imponerse a grandes naciones como Perú, Colombia y Paraguay, y se apresta a finalizar 2025 como novena potencia de América, por detrás de México, Bahamas, Barbados, Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá.
¿En qué países pueden viajar los uruguayos sin visa?
Con la reciente incorporación de China, un total de 94 países permiten el libre acceso a ciudadanos con pasaporte uruguayo y sin necesidad de visa, aunque esta condición varía en el plazo límite de extensión.
Albania: sin visa 90
Andorra: sin visa 90
Angola: sin visa 30
Argentina: sin visa 90
Armenia: sin visa 180
Austria: sin visa 90
Bahamas: sin visa 90
Barbados: sin visa 90
Bielorrusia: sin visa 30
Bélgica: sin visa 90
Belice: sin visa
Bolivia: sin visa 90
Bosnia y Herzegovina: sin visa 90
Botsuana: sin visa 90
Brasil: sin visa 90
Bulgaria: sin visa 90
Chile: sin visa 90
China: sin visa 30
Colombia: sin visa 90
Costa Rica: sin visa 180
Croacia: sin visa 90
Chipre: sin visa 90
República Checa: sin visa 90
Dinamarca: sin visa 90
Dominica: sin visa 21
Ecuador: sin visa 90
El Salvador: sin visa 180
Estonia: sin visa 90
Esuatini: sin visa 30
Fiyi: sin visa 120
Finlandia: sin visa 90
Francia: sin visa 90
Georgia: sin visa 90
Alemania: sin visa 90
Grecia: sin visa 90
Granada: sin visa 90
Guatemala: sin visa 90
Guayana: sin visa 90
Haití: sin visa 90
Honduras: sin visa 90
Hong Kong: sin visa 90
Hungría: sin visa 90
Islandia: sin visa 90
Irlanda: sin visa 90
Italia: sin visa 90
Jamaica: sin visa 30
Japón: sin visa 90
Kiribati: sin visa 90
Kosovo: sin visa 90
Letonia: sin visa 90
Liechtenstein: sin visa 90
Lituania: sin visa 90
Luxemburgo: sin visa 90
Macao: sin visa 90
Malasia: sin visa 90
Malta: sin visa 90
México: sin visa 180
Micronesia: sin visa 30
Moldavia: sin visa 90
Mónaco: sin visa 90
Mongolia: sin visa 30
Montenegro: sin visa 90
Países Bajos: sin visa 90
Nicaragua: sin visa 90
Macedonia del Norte: sin visa 90
Noruega: sin visa 90
Territorios Palestinos: sin visa
Panamá: sin visa 90
Paraguay: sin visa 90
Perú: sin visa 180
Filipinas: sin visa 30
Polonia: sin visa 90
Portugal: sin visa 90
Rumania: sin visa 90
Federación Rusa: sin visa 90
Santa Lucía: sin visa 42
San Marino: sin visa 90
Serbia: sin visa 90
Singapur: sin visa 30
Eslovaquia: sin visa 90
Eslovenia: sin visa 90
Sudáfrica: sin visa 90
España: sin visa 90
San Vicente y las Granadinas: sin visa 90
Suecia: sin visa 90
Suiza: sin visa 90
Tailandia: sin visa 60
Trinidad y Tobago: sin visa 90
Turquía: sin visa 90
Ucrania: sin visa 90
Emiratos Árabes Unidos: sin visa 90
Vanuatu: sin visa 120
Ciudad del Vaticano: sin visa 90
Venezuela: sin visa 90
¿Qué país tiene el pasaporte más poderoso del mundo?
El ranking de pasaportes elaborado por Passport Index ubicó al documento de viaje emitido por Emiratos Árabes Unidos como el de mayor poderío a nivel mundial.
Con un índice de movilidad de 151, el enclave asiático contabiliza 96 accesos "free", 47 con visa de arribo, 8 con permiso de entrada electrónico y 47 preliminar.