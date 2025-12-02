Estuvo siete años en prisión por el asesinato de su novia adolescente, era inocente y el Estado le deberá pagar más de $12 millones

La Justicia determinó este lunes el monto que el Estado deberá pagarle a Ricardo De la Fuente Recuero , el hombre que estuvo siete años en prisión por error por el asesinato de su novia adolescente en una casa de Maldonado.

De la Fuente recibirá $12.420.593 por lucro cesante por salarios y propinas no percibidas e n los siete años de prisión, según la sentencia firmada por el juez Alejandro Martínez de las Heras de la que dio cuenta el periodista Marcelo Gallardo y a la que accedió El Observador.

El hombre trabajaba en el casino del entonces Conrad de Punta del Este (actualmente Enjoy) y era dueño de un sex shop en Maldonado. Al monto se llegó sumando los $6.873.443 por concepto de salarios no percibidos y $5.547.150 por concepto de propinas.

El crimen de Laura Busquet ocurrió entre la noche del 7 de octubre de 2008 y la madrugada siguiente en una casa de Maldonado.

La adolescente de 17 años estaba cuidando a dos niños cuando una persona ingresó a la casa y la mató a golpes

En 2009, De la Fuente, que era pareja de la adolescente, fue procesado con prisión por el crimen. Según el estudio de un médico forense, las heridas de Busquet "coincidían milimétricamente" con la forma de los anillos de su pareja.

Diez años y varios estudios después, la Justicia comprobó que ese análisis era errado, que las heridas no coincidían y no podían situar a De la Fuente en la escena del crimen. Era inocente.

De esos diez años, estuvo preso siete en la Cárcel de Las Rosas (Maldonado), hasta que en 2016 la Suprema Corte de Justicia –por gracia– le otorgó la excarcelación preventiva. Los otros tres años esperó el juicio en libertad. Ganó y demandó al Estado.

El juez Pablo Gandini entendió en julio del 2019 que no había "plena prueba" de que de la Fuente era el culpable del homicidio de Busquets. Basó su sentencia en que ese análisis primario de coincidencia de su anillo con el golpe fue desacreditado por otros médicos (los golpes no coincidían) y, además, las fotos estaban mal tomadas. No había ADN coincidente ni indicios de que el hombre hubiera estado en el lugar de los hechos.

El crimen sigue impune.