Autos ingresados ilegalmente desde Brasil encabezan operativos de contrabando realizados por Policía Caminera

Con el impulso y la orden específica de la Policía Nacional, se ha puesto el foco en el control del contrabando y se vienen logrado resultados. Si bien han trabajado en esa tarea todas las jefaturas departamentales bajo la coordinación del Estado Mayor General, la Policía Caminera ha encabezado los operativos y logró incautar un 57% más de mercadería que el año anterior. Además, de ese trabajo resultó que las mayores incautaciones correspondieron a autos ingresados ilegalmente, principalmente desde Brasil.

El director de la Policía Caminera, Luis Calzada, dijo a El Observador que si bien los cigarrillos, comestibles y las bebidas alcohólicas, siguen constituyendo importantes porcentajes dentro de las incautaciones, los ha sorprendido el dato de “los vehículos extranjeros que circulan en infracción aduanera en territorio nacional”.

Según los datos de Caminera entre los procedimientos realizados entre el 1 de enero a octubre de este año, los vehículos encabezan la lista, con el 32%, seguido por bebidas alcohólicas (16%), cigarrillos (10%), comestibles (8%), frutas y verduras (5%), artículos de tocador (4,5%), vestimenta (3%), refrescos (3%), energizantes (2,5%), productos cárnicos (2,5%), productos de higiene (2%), calzado (1,5%) y gas (1,5%), entre otros.

El año pasado los mayores porcentajes habían sido de comestibles con casi un 26%, seguido de vehículo con el 20%.

Además, indicó que en 2025 se incrementaron los procedimientos por infracción aduanera, ya que se pasó de 84 a 132, si se compara el mismo periodo del año, es decir los primeros diez meses. En cuanto al valor de la mercadería incautada se llegó a los $ 53 millones en 2025, mientras que el año anterior había rondado los $ 30 millones.

Con respecto al tipo de vehículo, Calzada señaló que se trata de vehículos de distintas marcas y valores pero mayoritariamente son a gasolina.

En los procedimientos también se han encontrado vehículos uruguayos que habían sido robados. Para confirmar esa información, "cuando los policías verifican en detalle el chasis del motor del vehículo y se percatan de que hay irregularidades, chequean la base de datos y con el apoyo de las intendencias departamentales, que son las que tienen los registros" lo verifican, explicó.

Por fuera de los vehículos, se han realizado procedimientos de incautación de alimentos como verduras –se han detenido camiones con remolque colmados de bolsas de cebolla proveniente de Brasil-. Calzada dijo que la preocupación en ese caso “no sólo está en que se atenta contra la economía, sino también contra la salud pública porque hay alimentos sobre los que no se puede establecer su procedencia". Agregó que en esos casos, puesta en conocimiento la justicia, se dispone su destrucción porque no hay nadie que certifique que esos productos realmente estén aptos para el consumo. Lo mismo ocurre con los productos cárnicos, como el pollo, que ingresa desde Brasil por la gran diferencia de precio.

Debido a que los canales y las rutas de tráfico del delito son las mismas, también han incautado drogas, producto de las inspecciones de rutina que realizan. "El policía está haciendo el control, constata ciertas características que le llaman la atención y lo detecta. Por eso es muy importante la formación y se trabaja en profesionalizar a los policías", dijo Calzada.

Asimismo Caminera presta apoyo en procedimientos a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilicito de Drogas siempre que se requiera.

Consultado sobre cómo se planifican los operativos, el director de Caminera señaló que la división policial que dirige, realiza tareas de inteligencia y maneja información propia. Luego, en base a esos datos evalúa los lugares en los que actuarán y coordina la movilidad con otros destacamentos, como las jefaturas departamentales. “Hoy en día Caminera apunta a eso, al trabajo horizontal para poder tener mejores resultados y más precisión en la información. De esa forma se logran procedimientos más completos y amplios, manejando las alternativas en las diferentes vías de circulación”, dijo.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Kerman Da Rosa, encargado de realizar las coordinaciones y la planificación de la gran mayoría de las operaciones a nivel país, señaló a El Observador que la directiva general del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, es intensificar los controles en rutas y en las entradas a las ciudades, más que nada en las fronteras, ya sea con Brasil o con Argentina y no sólo debido al contrabando, ya que se utilizan las mismas rutas para ingresar productos de consumo pero también drogas, armas, agrotóxicos.

Da Rosa señaló que "la mayoría de los contrabandistas, se dedica también al tráfico de armas o de droga, y no ingresa por rutas nacionales sino por caminos vecinales o rutas poco transitadas". Se sabe que suelen recorrer 40 o 50 kilómetros de caminos vecinales ya sea por el Chuy, Rivera, o Artigas, lo que es tenido en cuenta a la hora de trazar los controles.

El jefe del Estado Mayor dijo que los operativos los realizan con información que llega y también con controles al azar conociendo los puntos críticos. Las jefaturas, por ejemplo, hacen controles tanto en las rutas, apoyando a la Caminera como en el interior de la ciudad.

Da Rosa señaló que hay otros departamentos que sin ser fronterizos, Maldonado por ejemplo, o Tacuarembó, resultan clave. "Tacuarembó es un lugar clave porque allí llega contrabando de Artigas, de Rivera y de Cerro Largo. Lo mismo Durazno. Hemos agarrado mucho contrabando en Durazno, que fue evadiendo los controles y llegó al centro del país".

"Así como nosotros tratamos de engañarlos y sorprenderlos, ellos también tratan de engañarnos a nosotros, por eso hay que tener claras todas las rutas y actuar", indicó. "Al haber mayores controles, la probabilidad de incautar son mayores", agregó.

Registro de vehículos requeridos en Brasil

Da Rosa informó que el mes pasado se realizaron reuniones de coordinación de frontera con los jerarcas policiales de Rocha, Río Branco, Aceguá, Rivera y Artigas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mides, Turismo, intendencias y con los pares brasileños, y uno de los temas que elevó el Estado Mayor es la necesidad de tener información de los vehículos que estén requeridos en Brasil. El motivo es que a veces sucede que esos vehículos que fueron incautados acá por contrabando y vendidos en un remate, tenían un historial delictivo y el comprador que lo adquirió legalmente se ve involucrado en un problema al cruzar la frontera con ese vehículo.

"Si ese auto estaba involucrado en un delito, y usted lo compró en un remate judicial acá, le dieron los títulos, lo empadronó, lo tiene legal pero cruza a Brasil en él, va a estar metido en un delito porque ese auto estaba requerido", advirtió.

Para evitar ese tipo de problemas se propuso que exista un registro y que se autoricen comunicaciones entre los departamentos de frontera, para lograr información referente a esos vehículos. "Si ese vehículo quedó incautado y próximamente va a ser rematado judicialmente, que desde Brasil nos digan si estaba requerido o tiene multa", indicó.

Coimas y Caminera

El director de Policía Caminera, Calzada dijo que apuntan a la honestidad y a la transparencia de los uniformados que realizan los controles en las rutas e instó a que se denuncie si existen hechos de corrupción.

"Desde que asumí hemos tenido muy pocas denuncias en las cuales hemos actuado en forma inmediata pero es importante que se tenga presente que el canal de denuncia del Ministerio del Interior ante cualquier hecho irregular es el 0800 5000. Pedimos siempre que el ciudadano que viva una circunstancia de este tipo, esperemos que no, use los canales que están disponibles. Nosotros estamos para recibir y canalizar cualquier tipo de denuncia que se efectúe", dijo.