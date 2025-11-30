La periodista de El Observador Carolina Delisa ganó el premio Morosoli de Bronce en Periodismo Escrito

La periodista de El Observador Carolina Delisa ganó el premio Morosoli de Bronce en la categoría Periodismo Escrito.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Delisa, que trabaja desde 2013 en El Observador y actualmente se desempeña como editora de contenidos Member, fue premiada este sábado, en una ceremonia que se celebró en el teatro Lavalleja de la ciudad de Minas. Los Premios de la Cultura Uruguaya – Morosoli llegaron a su edición número 29 y se encargan de reconocer la labor de distintos profesionales en varias áreas vinculadas al periodismo, la cultura, las artes y la ciencia.

Durante la ceremonia se destacó a Delisa como una periodista de refinada pluma y con particular sensibilidad por los asuntos sociales y de fondo que atraviesan a la sociedad uruguaya.

Violencia contra la niñez Los golpes de Francisco: el niño de cinco años que empujaron al terror

PREMIOS Se entregaron los Premios Morosoli 2024: conocé a todos los ganadores

Su trabajo le ha valido distintos reconocimientos, como el premio Bartolomé Hidalgo por su libro Gustavo Penadés; dos caras de un hombre con poder, que escribió en coautoría con Martín Tocar.

Delisa trabaja además en el programa periodístico 5sentidos (Canal 5) y es docente en la Universidad de Montevideo.

Entre otros temas, en los últimos meses ha escrito informes vinculados a los bebés y niños "sociales", como son llamados los infantes que están hospitalizados pese a que tienen el alta médica porque no tienen familia, o porque en sus familias sufren violencia, o porque deben aguardar que la Justicia decida qué pasará con ellos. En particular, investigó el caso de Francisco, un niño de cinco años que estaba internado en el Hospital Pereira Rossell y que fue derivado a un centro del INAU tras la publicación del informe de Delisa.

También ha escrito sobre el denominado Caso Penadés, y en octubre realizó una "radiografía" de la causa judicial, con información acerca de las 14 víctimas del exdirigente del Partido Nacional que está en prisión por delitos sexuales contra menores de edad.

Durante la ceremonia también fue homenajeado Fabián Cambiaso, periodista que durante años se desempeñó en El Observador y falleció el pasado 31 de julio. Se le entregó una medalla a su familia.

A continuación, todos los ganadores de la edición 29° de los premios:

Morosoli de oro

Octavio Podestá

Morosoli de PLATA

Artes Plásticas - Artes Visuales: Enrique Aguerre

Artes Plásticas - Artes del Fuego: Caren Perera

Artes Escénicas - Teatro: María Elena Perez Algorta

Artes Escénicas - Teatro: Osvaldo Reyno

Letras - Poesía: Dra. Silvia Puentes de Oyenard

Letras - Narrativa: Dra. Ing. Agr. Margarita Heinzen

Música - Música Culta: Lic. Margarita González Rodriguez - Villamil

Música - Música Popular: Fernando Yañez

Música - Música Urbana: Rossana Taddei y Gustavo Etchenique

Música - Rock: Garo Arakelian

Periodismo - Periodismo Escrito: Óscar Vilas

Periodismo - Periodismo Radial: Lic. Romina Andrioli

Periodismo - Periodismo Radial: Andrés Rega

Periodismo - Periodismo Televisivo: Danilo Tegaldo

Ciencias Jurídicas: Dr. Leonardo Guzmán

Economía: Prof.a Ec. PhD. Marisa Bucheli

Ciencias Sociales - Investigación Histórica: Prof.a Dra. Silvia Dutrénit Bielous

Ciencias Sociales - Investigación Fundamental: Prof. Dr. Lic. Miguel Serna Forcheri

Derechos Humanos: Selva Tabeira

Agropecuaria - Investigación y Desarrollo Agropecuario: Prof. Ing. Agr. Oswaldo Ernst

Agropecuaria - Producción Agropecuaria: Darío Fros Machado

Agropecuaria - Extensión y Promoción Agropecuaria: Prof. Ing. Agr. Daniel Cal

Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental: Prof. Dr. Guillermo Moyna

Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada: Prof.a Dra. Dra. MSc. Lic. Mariana Meerhoff

Morosoli de Bronce

Artes Plásticas - Dibujo: Litir Olivera

Artes Escénicas - Teatro: André Hübener

Letras: Tamara Silva Bernaschina

Periodismo - Periodismo Escrito: Lic. Mag. Carolina Delisa

Periodismo - Periodismo Televisivo: Guillermo Losa

Economía: Prof. Asist. Ec. PhD. MEc. Juan Xandri

Ciencia y Tecnología: Prof. Agdo. Dr. MSc. Lic. Javier Brum

Medallas en homenaje (personalidades fallecidas en los últimos dos años)

Maestro José María Obaldía

Prof. Ec. Adrián Fernández

Fabián Cambiaso

Yamandú Marichal

Ing. Agr. Eduardo Errea Bouyat

Morosoli INSTITUCIONAL

Artes Plásticas: Museo Ralli, Punta del Este

Artes Escénicas: Regionales y Bienal de Teatro del Interior, Asociación de Teatros del Interior (ATI)

Música - Música Coral: Coro Municipal de Colonia, Intendencia departamental de Colonia

Arquitectura y Urbanismo: Centro Cooperativista Uruguayo, Área Hábitat

Periodismo - Periodismo Escrito: Proyecto periodístico “Gigantes”, diario la diaria

Diseño - Diseño de Modas: The Farra, equipo de diseño y artesanas

Promoción y Difusión Cultural: Red de Escritores y Creadores afrodescendientes de Uruguay

Agropecuaria: Grupo de investigadores Impulsor de INIA

Ciencia y Tecnología: Proyecto Uruguay SUB200, Universidad de la República - Uruguay

Bioética: Unidad Académica de Bioética, Facultad de Medicina - UdelaR