La periodista de El Observador Carolina Delisa ganó el premio Morosoli de Bronce en Periodismo Escrito

Delisa, que trabaja desde 2013 en El Observador y actualmente se desempeña como editora de contenidos Member, fue premiada este sábado, en una ceremonia que se celebró en el teatro Lavalleja de la ciudad de Minas. Los Premios de la Cultura Uruguaya – Morosoli llegaron a su edición número 29 y se encargan de reconocer la labor de distintos profesionales en varias áreas vinculadas al periodismo, la cultura, las artes y la ciencia.
Durante la ceremonia se destacó a Delisa como una periodista de refinada pluma y con particular sensibilidad por los asuntos sociales y de fondo que atraviesan a la sociedad uruguaya.
Su trabajo le ha valido distintos reconocimientos, como el premio Bartolomé Hidalgo por su libro Gustavo Penadés; dos caras de un hombre con poder, que escribió en coautoría con Martín Tocar.
Delisa trabaja además en el programa periodístico 5sentidos (Canal 5) y es docente en la Universidad de Montevideo.
Entre otros temas, en los últimos meses ha escrito informes vinculados a los bebés y niños "sociales", como son llamados los infantes que están hospitalizados pese a que tienen el alta médica porque no tienen familia, o porque en sus familias sufren violencia, o porque deben aguardar que la Justicia decida qué pasará con ellos. En particular, investigó el caso de Francisco, un niño de cinco años que estaba internado en el Hospital Pereira Rossell y que fue derivado a un centro del INAU tras la publicación del informe de Delisa.
También ha escrito sobre el denominado Caso Penadés, y en octubre realizó una "radiografía" de la causa judicial, con información acerca de las 14 víctimas del exdirigente del Partido Nacional que está en prisión por delitos sexuales contra menores de edad.
Durante la ceremonia también fue homenajeado Fabián Cambiaso, periodista que durante años se desempeñó en El Observador y falleció el pasado 31 de julio. Se le entregó una medalla a su familia.
A continuación, todos los ganadores de la edición 29° de los premios:
Morosoli de oro
Octavio Podestá
Morosoli de PLATA
Artes Plásticas - Artes Visuales: Enrique Aguerre
Artes Plásticas - Artes del Fuego: Caren Perera
Artes Escénicas - Teatro: María Elena Perez Algorta
Artes Escénicas - Teatro: Osvaldo Reyno
Letras - Poesía: Dra. Silvia Puentes de Oyenard
Letras - Narrativa: Dra. Ing. Agr. Margarita Heinzen
Música - Música Culta: Lic. Margarita González Rodriguez - Villamil
Música - Música Popular: Fernando Yañez
Música - Música Urbana: Rossana Taddei y Gustavo Etchenique
Música - Rock: Garo Arakelian
Periodismo - Periodismo Escrito: Óscar Vilas
Periodismo - Periodismo Radial: Lic. Romina Andrioli
Periodismo - Periodismo Radial: Andrés Rega
Periodismo - Periodismo Televisivo: Danilo Tegaldo
Ciencias Jurídicas: Dr. Leonardo Guzmán
Economía: Prof.a Ec. PhD. Marisa Bucheli
Ciencias Sociales - Investigación Histórica: Prof.a Dra. Silvia Dutrénit Bielous
Ciencias Sociales - Investigación Fundamental: Prof. Dr. Lic. Miguel Serna Forcheri
Derechos Humanos: Selva Tabeira
Agropecuaria - Investigación y Desarrollo Agropecuario: Prof. Ing. Agr. Oswaldo Ernst
Agropecuaria - Producción Agropecuaria: Darío Fros Machado
Agropecuaria - Extensión y Promoción Agropecuaria: Prof. Ing. Agr. Daniel Cal
Ciencia y Tecnología - Investigación Fundamental: Prof. Dr. Guillermo Moyna
Ciencia y Tecnología - Investigación Aplicada: Prof.a Dra. Dra. MSc. Lic. Mariana Meerhoff
Morosoli de Bronce
Artes Plásticas - Dibujo: Litir Olivera
Artes Escénicas - Teatro: André Hübener
Letras: Tamara Silva Bernaschina
Periodismo - Periodismo Escrito: Lic. Mag. Carolina Delisa
Periodismo - Periodismo Televisivo: Guillermo Losa
Economía: Prof. Asist. Ec. PhD. MEc. Juan Xandri
Ciencia y Tecnología: Prof. Agdo. Dr. MSc. Lic. Javier Brum
Medallas en homenaje (personalidades fallecidas en los últimos dos años)
Maestro José María Obaldía
Prof. Ec. Adrián Fernández
Fabián Cambiaso
Yamandú Marichal
Ing. Agr. Eduardo Errea Bouyat
Morosoli INSTITUCIONAL
Artes Plásticas: Museo Ralli, Punta del Este
Artes Escénicas: Regionales y Bienal de Teatro del Interior, Asociación de Teatros del Interior (ATI)
Música - Música Coral: Coro Municipal de Colonia, Intendencia departamental de Colonia
Arquitectura y Urbanismo: Centro Cooperativista Uruguayo, Área Hábitat
Periodismo - Periodismo Escrito: Proyecto periodístico “Gigantes”, diario la diaria
Diseño - Diseño de Modas: The Farra, equipo de diseño y artesanas
Promoción y Difusión Cultural: Red de Escritores y Creadores afrodescendientes de Uruguay
Agropecuaria: Grupo de investigadores Impulsor de INIA
Ciencia y Tecnología: Proyecto Uruguay SUB200, Universidad de la República - Uruguay
Bioética: Unidad Académica de Bioética, Facultad de Medicina - UdelaR