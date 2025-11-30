Dólar
/ Agro / MERCADOS

Precios récord para el cordero y en plena zafra aumenta la faena de ovinos

El precio del cordero llegó a un nivel de alto estímulo para los productores, con negocios arriba de los US$ 6 por kilo, con base en las nuevas referencias

30 de noviembre 2025 - 5:00hs
Cordero: un precio soñado por los productores.

Cordero: un precio soñado por los productores.

Por  Blasina y Asociados

El precio del cordero tocó un techo y alcanzó los US$ 5,75 por kilo, según los promedios de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en la última semana, con negocios por encima de US$ 6 de acuerdo al informe semanal de valores de hacienda del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El peso de las carcasas aumentó en las últimas semanas hasta los 17 kilos y fueron corrientes los negocios por corderos de US$ 100 por cabeza, indicó un productor.

Las entradas se han alargado y algunas industrias están casi compradas por lo que resta de zafra, con cargas para las últimas semanas de diciembre.

Las últimas referencias de algunas plantas están 15 a 20 centavos por debajo de las referencias de la última semana que marcaron un récord histórico por encima de los US$ 5,61 de 2011.

La faena de ovinos arriba de 35.000 cabezas

La faena ovina agregó casi 4 mil cabezas en la última semana y sigue pisando el acelerador en plena zafra de fin de año, con ingreso de corderos y corderos mamones.

En la última semana tuvieron actividad 13 de las 14 plantas habilitadas para ovinos.

Las tres principales industrias que trabajan con lanares concentraron el 78% de las 35.669 cabezas faenadas.

El 61% fueron corderos, 7% borregos –que crecen 32% en el año respecto a 2024– 22% ovejas y 10% capones.

Se llevaban faenados más de 100 mil lanares hasta el 22 de noviembre, 60% más que un año atrás y 20% más que en 2023.

En el acumulado anual se registran 653.422 cabezas, solo 15% menos que un año atrás, una relación que se ha emparejado en las últimas semanas.

En carne ovina se mantiene la firmeza con un precio por tonelada exportada de US$ 6.227 por tonelada y en los últimos 30 días móviles de US$ 5.682.

Lanas: firmeza con demanda más cautelosa

En la última semana la demanda en el mercado lanero se mostró menos dinámica luego de varias semanas de operativa fluida.

Los negocios se van concretando, con algún ajuste entre las expectativas y la demanda que aleja las puntas circunstancialmente, aunque el productor está en posición vendedora.

“Se han realizado operaciones, con disparidad en los valores para las referencias porque se analizan mucho los datos objetivos de cada lote”, apuntó Santiago Onandi, presidente de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros.

En lotes de buena calidad, las lanas Merino finas de 18 micras acondicionadas con grifa verde se negocian en valores de US$ 7 a US$ 7,50 por kilo, indicó Onandi en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Las lanas de 20 micras, un sector muy demandado, se sitúan en el eje de entre US$ 6 y US$ 6,50 según la calidad y dependiendo de si tienen certificaciones.

“La demanda está buscando ese tipo de lanas”, sostuvo el titular de la Unión.

Por lotes de lanas Corriedale de 28 micras acondicionadas con grifa verde se consiguen valores arriba de US$ 1,50 por kilo vellón, y entre US$ 1 y US$ 1,20 para lanas tradicionales sin acondicionar de este diámetro.

Indicador de Mercados del Este

El mercado australiano cerró con valores estables tras una semana de mayor oferta que la anterior y un menor nivel de colocaciones, con 90% de ventas. El indicador IME ajustó de US$ 9,83 a US$ 9,78 por kilo base limpia.

“El mercado está mucho mejor que años anteriores”, señaló Onandi, “en una zafra con demanda sostenida y con el impulso de valores que cobró el mercado en el último semestre del año”.

El mercado espera que el indicador va a seguir en esta tendencia de firmeza, con una oferta que se va a mantener en niveles bajos.

Si bien pueden ocurrir ciertos altibajos y algo de volatilidad, los fundamentos del mercado aparecen firmes.

