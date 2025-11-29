Dólar
Flamengo vs Palmeiras EN VIVO: la final de la Copa Libertadores se atrasa 15 minutos por demoras en la llegada de Palmeiras al Monumental de Lima

El "Mengao" y el "Verdao" definirán esta tarde quien será el primer equipo brasileño en obtener cuatro copas Libertadores

29 de noviembre 2025 - 16:10hs
Los jugadores de Flamengo realizan los ejercicios previos a la final

Los jugadores de Flamengo realizan los ejercicios previos a la final

Foto: EFE
La hinchada de Flamengo que espera la final de la Libertadores

La hinchada de Flamengo que espera la final de la Libertadores

Foto: EFE
La hinchada de Palmeiras a la espera de la final

La hinchada de Palmeiras a la espera de la final

Foto: EFE
La hinchada de Palmeiras que aguarda por el comienzo de la final en Lima

La hinchada de Palmeiras que aguarda por el comienzo de la final en Lima

Foto: EFE
El festejo de Guillermo Varela junto a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz

El festejo de Guillermo Varela junto a Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De la Cruz

Foto: AFP
Vitor Roque y De Arrascaeta, figuras de Palmeiras y Flamengo

Vitor Roque y De Arrascaeta, figuras de Palmeiras y Flamengo

Foto: AFP

EN VIVO

Flamengo y Palmeiras se enfrentan en una nueva final de la Copa Libertadores este domingo a las 18:15 (el partido se atrasó 15 m inutos), en el Estadio Monumental de Lima.

El "Mengao" y el "Verdao" definirán esta tarde quien será el primer equipo brasileño en obtener cuatro copas Libertadores, en una final que repetirá los competidores de la edición 2021, disputada en aquella ocasión en el Estadio Centenario de Montevideo y que tuvo como ganador al Palmeiras.

Seguí los detalles del partido:

El buen recuerdo de Flamengo en el Monumental de Lima

000_1MJ0CX.webp
Giorgian De Arrascaeta en la final de la Copa Libertadores 2019
Giorgian De Arrascaeta en la final de la Copa Libertadores 2019

Flamengo ya dio una vuelta olímpica en el Estadio Monumental de Lima. Fue en la final de la Copa Libertadores 2019, en la que el equipo de Río de Janeiro se enfrentó a River Plate.

El millonario comenzó ganando el partido con un gol de Rafael Santos Borré, pero Flamengo dio vuelta el encuentro con dos goles sobre la hora de Gabriel "Gabigol" Barboza, que le dieron al "Mengao" su segunda Libertadores, tras la obtenida en 1981.

El insólito caso de Andreas Pereira

Uno de los jugadores que estará en la mira en esta final será Andreas Pereira, volante de Palmeiras que comenzará como titular en Lima.

En 2021, Pereira estaba en la vereda del Flamengo cuando el "Mengao" se enfrentó a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2021, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo.

Tras el 1-1 en los primeros 90 minutos el partido se fue al alargue. A los 94 minutos del tiempo extra, Pereira recibió un pase atrás de David Luiz, y perdió la pelota ante la presión de Deyverson sin nadie detrás. El delantero encaró solo al golero del Flamengo y puso el 2-1 que le dio el título al Palmeiras.

El pasado mes de agosto Andreas Pereira volvió a Brasil tras varios años en Europa, pero esta vez para jugar en el Palmeiras, su verdugo de aquella ocasión. Hoy, el volante tendrá la oportunidad de obtener su primera Libertadores, lo que sería una segunda alegría para el "Verdao"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984096858743124144?s=20&partner=&hide_thread=false
Giorgian de Arrascaeta y Matías Viña buscan su tercera Libertadores

flamengoo.jpg
Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta, Flamengo

Matías Viña, Giorgian de Arrascaeta, Flamengo

De Arrascaeta ganó dos títulos con el Flamengo, en 2019 y 2022. En tanto, Viña obtuvo las copas de 2020 y 2021 con el Palmeiras. Hoy ambos en Flamengo (con Viña fuera de la convocatoria), ambos uruguayos buscan su tercera Libertadores.

Con este título, el enganche y el lateral igualarían la línea de Pedro Rocha, Néstor Gonçalves, Luis Cubilla y Hugo de León.

Todos ellos están detrás de Ricardo “Chivo” Pavoni, quien sumó cinco títulos con Independiente de Avellaneda (1965, 1972, 1973, 1974, 1975), y que tiene uno menos que quien la logró más veces, el argentino Francisco Sá, con seis títulos defendiendo a Independiente (1972, 1973, 1974, 1975) y Boca Juniors (1977 y 1978).

Los árbitros para la final de la Copa Libertadores: terna argentina con participación uruguaya en el VAR

El argentino Darío Herrera será el árbitro principal de la final de la Libertadores. Estará acompañado en cancha por los asistentes Cristian Navarro y Miguel Savorani, y el cuarto árbitro Nicolás Ramírez.

En el VAR la terna se reparte entre argentinos y uruguayos: estará encabezada por el argentino Héctor Paletta, con el uruguayo Santiago Fernández como AVAR 1, Jorge Baliño (Argentina) de AVAR 2 y Christian Ferreyra (Uruguay) de AVAR 3.

El partido se retrasa 15 minutos

El encuentro comenzará a las 18:15, debido a que se retrasó la llegada de Palmeiras al Monumental de Lima por el tránsito en la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palmeiras/status/1994866059577323967?s=20&partner=&hide_thread=false
Confirmado Palmeiras, con Piquerez desde el arranque

Los dirigidos por Abel Ferreira que comenzarán la final serán: Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo; Khellven, Raphael Veiga, Andreas Pereira, Joaquín Piquerez; Allan, Vitor Roque, José López.

Facundo Torres y Emiliano Martínez estarán en el banco de suplentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Palmeiras/status/1994857660521521497?s=20&partner=&hide_thread=false
Confirmado Flamengo, con dos uruguayos en cancha

El equipo de Filipe Luis saldrá a la cancha con: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique.

Nicolás de la Cruz integrará el banco de suplentes del equipo de Río de Janeiro, mientras que Matías Viña quedó fuera de la convocatoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1994852105593782661?s=20&partner=&hide_thread=false
Entradas agotadas en el Monumental de Lima

Los hinchas de Flamengo y Palmeiras, junto con los parciales peruanos, agotaron las localidades para la final

La lucha por ser el primer tetracampeón brasileño

El ganador de la final entre Flamengo y Palmeiras se convertirá en el primer equipo brasileño con cuatro copas Libertadores en la historia de la competición, con la que empatarán además las copas ganadas por River Plate y Estudiantes de La Plata.

Hasta el momento ambos equipos comparten el primer lugar de brasileños más ganadores de la copa junto a San Pablo, Santos y Gremio.

Internacional y Cruzeiro ganaron la competición en dos ocasiones, mientras que Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo y Vasco da Gama son los brasileños que tienen una sola Libertadores.

Los probables de Flamengo y Palmeiras para la final de la Copa Libertadores

De acuerdo a distintos medios brasileños e internacionales, Flamengo, dirigido por Filipe Luis, saldrá con estos jugadores a la final: Rossi; Varela; Danilo, Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Luiz Araújo y Bruno Henrique.

En tanto, se espera que los dirigidos por Abel Ferreira salgan con el siguiente once: Carlos Miguel; Fuchs, Gómez, Murilo; Allan, Piquerez, Moreno, Pereira, Sosa; López y Vitor Roque.

Los uruguayos que pelean por obtener la Copa Libertadores

Tanto Flamengo como Palmeiras cuentan con varios jugadores uruguayos. El "Mengo" tiene en su plantel a Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela, Matías Viña y Nicolás de la Cruz.

En tanto, Palmeiras cuenta en su plantilla con Joaquín Piquerez, Facundo Torres y Emiliano Martínez.

Comienza la cobertura de Referí de la final de la Copa Libertadores

Aquí se inicia la cobertura de Referí de la final entre Flamengo y Palmeiras

