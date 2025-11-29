Flamengo vs Palmeiras EN VIVO: la final de la Copa Libertadores se atrasa 15 minutos por demoras en la llegada de Palmeiras al Monumental de Lima

Live Blog Post

El insólito caso de Andreas Pereira

Uno de los jugadores que estará en la mira en esta final será Andreas Pereira, volante de Palmeiras que comenzará como titular en Lima.

En 2021, Pereira estaba en la vereda del Flamengo cuando el "Mengao" se enfrentó a Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2021, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo.

Tras el 1-1 en los primeros 90 minutos el partido se fue al alargue. A los 94 minutos del tiempo extra, Pereira recibió un pase atrás de David Luiz, y perdió la pelota ante la presión de Deyverson sin nadie detrás. El delantero encaró solo al golero del Flamengo y puso el 2-1 que le dio el título al Palmeiras.

El pasado mes de agosto Andreas Pereira volvió a Brasil tras varios años en Europa, pero esta vez para jugar en el Palmeiras, su verdugo de aquella ocasión. Hoy, el volante tendrá la oportunidad de obtener su primera Libertadores, lo que sería una segunda alegría para el "Verdao"