Copa Libertadores

Giorgian De Arrascaeta busca coronar su gran temporada con el título de la Copa Libertadores; mirá sus números y cómo llega a su cuarta final continental con Flamengo

El volante uruguayo va por un nuevo título de la Copa Libertadores con Flamengo

28 de noviembre 2025 - 11:11hs
Giorgian De Arrascaeta&nbsp;

Giorgian De Arrascaeta 

Foto: AFP

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta llega a su cuarta final de la Copa Libertadores con Flamengo desde 2019, pero ahora no solo como cerebro creativo del equipo, sino en un inédito plan de goleador, que aún no ha explotado en el torneo.

De Arrascaeta va por su tercera Libertadores

'Arrasca', como es conocido en Brasil, llegó al club a principios de 2019 y ese mismo año fue fundamental para la conquista de la que fue la segunda Copa Libertadores de Flamengo, tras la que había ganado en 1981 el equipo que en la época lideraba Zico.

20251022 Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta (R) gestures past Racing's midfielder #13 Santiago Sosa during the Copa Libertadores semifinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at the Maracana st
Giorgian de Arrascaeta

Giorgian de Arrascaeta

El escenario fue el mismo de ahora: el estadio Monumental de Lima, donde Flamengo se impuso a River Plate por 2-1 con dos goles de Gabriel Barbosa 'Gabigol' sobre el final del partido y una gran actuación del uruguayo.

Luego estuvo en la final de 2021, cuando Flamengo perdió por 2-1 en Montevideo frente a Palmeiras, al que nuevamente se enfrentará este sábado 29 de noviembre en Lima (18:00 horas), y en la definición del título de 2022, cuando el equipo carioca ganó la tercera frente al Athletico Paranaense.

En todas esas campañas, el centrocampista nacido el 1° de junio de 1994 en Nuevo Berlín, asumió un papel determinante, pero siempre en su papel natural de armador ofensivo, aunque sin mucha llegada.

Los números de De Arrascaeta

En la actual temporada, incentivado por el fútbol de posesión que pregona el entrenador Filipe Luiz, 'Arrasca' ha mostrado una pegada que nunca se le vio antes y de sus pies y su cabeza no solo nacen las ideas ofensivas de Flamengo sino también los goles.

Flamengo's Uruguayan midfielder #10 Giorgian de Arrascaeta and Racing's midfielder #05 Juan Ignacio Nardoni fight for the ball during the Copa Libertadores semifinal first leg football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Racing at the Maracana
Giorgian De Arrascaeta en la semifinal ante Racing

Giorgian De Arrascaeta en la semifinal ante Racing

Es el máximo anotador del equipo este año, ha marcado 18 tantos en el 'Brasileirao' y lidera las estadísticas de asistencias.

Sin embargo, ese potencial aún no apareció plenamente en la Libertadores, en la que Flamengo este año ha jugado doce partidos, con un saldo de doce goles a favor y cinco en contra. Arrascaeta anotó solamente dos.

Tal vez en el estadio Monumental de Lima, frente a Palmeiras, hasta recuerde sus inicios de niño en el club Pescadores Unidos de su natal Nuevo Berlín.

En ese entonces, en su primer año con el club en el que se formó, su padre le ofrecía cinco pesos por cada gol que marcara.

Al final de la temporada, tuvo que pagar 245 pesos por 49 dianas. "Casi lo arruino", dijo alguna vez 'Arrasca', un hincha confeso de Peñarol que comenzó su vida profesional en 2012 con la camiseta de Defensor Sporting, y luego saltó a Cruzeiro para terminar de consagrarse en Flamengo.

EFE

Giorgian De Arrascaeta Flamengo Brasil Copa Libertadores

