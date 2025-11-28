VIDEOS | Empezó el casamiento millonario en Punta del Este: filtran las primeras imágenes

Empezó el casamiento millonario en Punta del Este y las redes ya se hicieron eco de las primeras imágenes filtradas de la exclusiva celebración .

Desde la inmensidad de carpa apostada en la residencia “La Dalmacia”, en Parada 10 de la Brava , hasta videos registrados en el parador "La Susana", uno de los lugares preferidos de la joven pareja protagonista oriunda de Paraguay , se aguarda por la ceremonia religiosa que se realizará este viernes en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria , ubicada en la zona del faro, a las 17 horas.

De acuerdo con la información recopilada por el portal local FM GENTE , la boda de Giuliana Tenace Caballero y Ricardo Squef Vierci será un verdadero desafío para los organizadores, quienes deberán brindar un servicio continuado, recibir, atender y alojar a más de 800 invitados, así como también resolver la logística de las casi 400 personas y colaboradores que prestarán servicios durante el fin de semana.

MALDONADO Drones, vehículos blindados y armas: así es el imponente anillo de seguridad del casamiento de millonarios en Punta del Este

MALDONADO Casamiento millonario en Punta del Este, con show de Carlos Vives y más de 15 vuelos privados: ¿quiénes son los jóvenes paraguayos que protagonizarán la megaboda?

Hay firmas de Maldonado que participan en las tareas, junto con servicios de transporte, seguridad y logística.

Casamiento millonario en Punta del Este | ¿Cómo es la imponente carpa donde se realizará la fiesta de tres días?

CARPA CASAMIENTO MILLONARIO PUNTA DEL ESTE

La carpa, instaladas en la residencia “La Dalmacia”, se encuentra equipada con escenario y una pantalla de gran tamaño, el cuál requirió de un trabajo de montaje de 30 días. Las imágenes del avance a las que pudo acceder FM GENTE dejaron ver el operativo en el predio, donde intervienen equipos técnicos y empresas contratadas para el evento.

Casamiento millonario en Punta del Este | Los preparativos en la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria para la ceremonia religiosa

Un equipo del programa Subrayado recorrió las instalaciones de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y constató que debieron ensanchar el pasillo central para dar más espacio para la entrada de la novia. Eso debido a que el vestido tendrá una cola larga con muchísimo volumen.

Embed

La ceremonia religiosa está prevista para las 17 horas de este viernes. Tendrá 50 damas de honor y una decoración ambientada con arreglos florales traídos especialmente desde Paraguay.

Luego, a partir de las 20 horas, comenzará la gran fiesta para 800 invitados en la carpa montada especialmente para la ocasión en medio de un imponente despliegue de generadores y calles cortadas a la altura de la parada 22. Está previsto que la celebración dure hasta las 7 de la mañana del sábado.

Casamiento millonario en Punta del Este | ¿Cuándo llega Carlos Vives a Uruguay?

image

Un vuelo chárter llegó desde Asunción con los integrantes del equipo de cocina que estará a cargo de la gastronomía del casamiento millonario en Punta del Este. El colombiano Carlos Vives actuará en la fiesta con un caché estimado en un millón de dólares.