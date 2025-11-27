Drones, vehículos blindados y armas: así es el imponente anillo de seguridad del casamiento de millonarios en Punta del Este

En la cuenta regresiva al megacasamiento de millonarios que se celebrará este fin de semana en Punta del Este , la organización de la boda activó el imponente anillo de seguridad del evento.

Con Ricardo Squef y Giuliana Tenace , la joven pareja oriunda de Paraguay ya en la ciudad, el despliegue de protección incluye inhibidores de drones y delimitación del perímetro a la residencia "La Dalmacia", sitio donde se hará la fiesta en una gigantesca carpa que oficiará de escenario, con una gran pantalla, y cuya instalación lleva más de 30 días de labor.

Los novios visitaron la parroquia Candelaria en las últimas horas para hacer las prácticas de ingreso a la capilla antes de que se concrete la ceremonia.

La residencia "La Dalmacia" se encuentra cercada y, durante todo el fin de semana, tendrá alrededor de todo el perímetro guardias de seguridad armados.

En total, serán más de 40 los agentes y se dispondrán tanto para las familias de los novios como también para algunos de los invitados que arribaron a Punta del Este en vuelos chárter.

El evento contemplará el despliegue de 43 camionetas de alta gama, muchas con blindaje y tecnología de conectividad de última generación.

Además, se contrataron 45 camionetas de alta gama de color negro, de las cuáles 35 que son blindadas y cada una tendrá un chofer junto a un guardia de seguridad. Tanto en la zona de la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria como en el lugar de la fiesta, se dispusieron inhibidores de drones.

La familia contrató un equipo médico completo con ambulancia especializada.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el viernes, en la zona del faro de Punta del Este, a las 17 horas, donde un grupo de técnicos y operarios iniciaron días atrás con los trabajos de puesta a punto y decoración.