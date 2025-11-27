Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / ELIMINATORIAS

La selección uruguaya de básquetbol debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2027 con Panamá, ¿qué chances tiene de clasificar?

Uruguay abre esta noche su camino de Eliminatorias con una salida compleja a Panamá: mirá su grupo, el fixture, cuántos triunfos se necesitan para clasificar, el plantel que viajó y los últimos antecedentes contra los panameños

27 de noviembre 2025 - 16:04hs
Jarell Eddie y Joaquín Rodríguez

Jarell Eddie y Joaquín Rodríguez

Foto: FIBA

La selección uruguaya de básquetbol debuta este jueves en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2027, de visitante contra Panamá, en un punto clave para empezar con buen el clasificatorio donde el objetivo es volver a una competencia a la que no se asiste desde España 1986.

El partido se jugará desde la hora 22.40 en el Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá con el arbitraje de Roberto Vázquez de Puerto Rico, Anthony Jason de Canadá y Claudio Osorio de Chile.

El formato de las Eliminatorias de básquetbol

Las Eliminatorias de FIBA Américas se jugarán con el mismo formato que se implementó para el Mundial de China 2018 y que siguió en Filipinas, Japón e Indonesia 2023.

Se juega en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno de los que los tres primeros avanzan a segunda ronda arrastrando los puntos para medirse contra tres equipos de otra llave.

Defensor Sporting
LIGA SUDAMERICANA

Defensor Sporting clasificó a las semifinales de la Liga Sudamericana de Básquetbol por segundo año consecutivo

Santiago Véscovi y Luciano Parodi
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Nacional y Peñarol siguen su marcha triunfal y el torneo entra en un parate por la selección

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Estados Unidos Puerto Rico Brasil Argentina
República Dominicana Canadá Venezuela Uruguay
México Bahamas Colombia Panamá
Nicaragua Jamaica Chile Cuba

Los tres primeros del grupo de Uruguay jugarán en la segunda fase contra los tres primeros del grupo de Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica.

Los tres primeros de las series A y C jugarán entre sí.

Ahí se clasificarán al Mundial de Catar los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto de las dos series.

Clasificados al Mundial de China 2019 y posición de Uruguay

Equipo Ganados Perdidos
Estados Unidos 10 2
Canadá 10 2
Argentina 9 3
Venezuela 9 3
Brasil 9 3
Puerto Rico 8 4
República Dominicana (mejor 4°) 7 5
Uruguay (2° mejor cuarto) 6 6

Clasificados al Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia 2019 y posición de Uruguay

Equipo Ganados Perdidos
Canadá 11 1
Estados Unidos 9 3
República Dominicana 9 3
Venezuela 8 4
Puerto Rico 8 4
México 8 4
Brasil (mejor cuarto) 8 4
Argentina (2° mejor cuarto, eliminado) 8 4
Uruguay (5° en su grupo, eliminado) 5 7

Fixture de Uruguay en las Eliminatorias de básquetbol

Día Rival Condición
Jueves 27 de noviembre (hora 22.40) Panamá Visitante
Domingo 30 de noviembre (hora 21.40) Panamá Local (Antel Arena)
Viernes 27 de febrero Argentina Visitante
Lunes 2 de marzo Cuba Visitante
Martes 2 de julio Argentina Local
Domingo 5 de julio Cuba Local

¿Por qué son claves los dos partidos contra Panamá?

Es clave que Uruguay llegue a la segunda fase con la mayor cantidad de partidos ganados. Y para eso es necesario ganarle los dos a Panamá y Cuba e intentar ganarle al menos uno a Argentina, que llega con la sangre en el ojo de quedar afuera de los últimos Juegos Olímpicos (París 2024) y del último Mundial (2023).

En el camino a China 2019, Uruguay le ganó de visitante a Argentina, pero luego perdió de local, mientras que contra Panamá perdió de visitante y le ganó en casa.

Tanto en 2019 como en 2023 llegó 4-2 a la segunda fase donde en 2019 Dominicana se clasificó con 7 victorias y en 2023 se necesitaron 8 triunfos para lograr el boleto. Llegar a semejante cantidad es muy difícil para Uruguay por la envergadura de los rivales de la segunda fase, pero para cimentar las esperanzas hay que ganar lo más que se pueda en la primera rueda, y esa empresa comienza esta noche.

El domingo, a la hora 21.40 en el Antel Arena, Uruguay recibirá a Panamá para jugar su primer punto como locatario.

Últimos antecedentes de Uruguay vs Panamá

Fecha Torneo Ciudad Resultado
26-2-2024 PreAmeriCup Panamá Uruguay 77-55
23-8-2023 PreAmeriCup Montevideo Uruguay 99-78
22-2-2021 PreAmeriCup Panamá Panamá 77-71
28-11-2020 PreAmeriCup Buenos Aires Uruguay 74-67
26-2-2018 Eliminatorias 2019 Panamá Panamá 86-75
23-11-2017 Eliminatorias 2019 Montevideo Uruguay 86-73
30-8-2017 AmeriCup Montevideo Uruguay 79-68

Uruguay no juega desde el 28 de agosto cuando perdió en cuartos de final de la AmeriCup de Managua 83-70 contra Estados Unidos.

Bajo la batuta de Gerardo Jauri, la celeste hizo un muy buen torneo y el DT sacó conclusiones muy positivas de cara a estas Eliminatorias.

El plantel de Uruguay

Jugador Equipo Posición
Luciano Parodi Nacional Base
Santiago Véscovi Peñarol Base
Lucas Capalbo Fibwi Palma (España) Base
Joaquín Rodríguez Casademont Zaragoza (España) Ayuda base
Nicola Pomoli Peñarol Ayuda base
Joaquín Taboada San Pablo Burgos (España) Alero
Theo Metzger Defensor Sporting Ala-pívot
Nicolás Martínez Malvín Ala-pívot
Gonzalo Iglesias Biguá Ala-pívot
Juan Ignacio Ducasse Unión Atlética Ala-pívot
Martín Rojas Peñarol Ala-pívot
Mateo Bianchi Defensor Sporting Pívot

Con respecto a la lista de la AmeriCup salen Emiliano Serres, lesionado, Bruno Fitipaldo, ausente por razones personales, Pablo Gómez, Patricio Prieto y Bernardo Barrera.

Los que entran son Joaquín Taboada, que hará su debut en la selección mayor, Lucas Capalbo que vuelve tras jugar tres partidos de la PreAmeriCup, Nicola Pomoli tras disputar los últimos cinco partidos de la PreAmeriCup y perderse el torneo en Nicaragua por lesión, Theo Metzger que no era convocado desde noviembre de 2022, en las Eliminatorias 2023, y Martín Rojas, ausente en la AmeriCup por una extracción de muelas que le generó una posterior infección.

Temas:

selección uruguaya de básquetbol Eliminatorias Panamá

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

José María Giménez de Atlético de Madrid, celebra su gol y el trinunfo en la hora ante Inter de Milán por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Mirá el golazo de José María Giménez en la hora para la victoria ante Inter de Milán por la Champions League, y el festejo desenfrenado del Cholo Simeone

La foto que subió Darwin Núñez
SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de Darwin Núñez ante los dichos de que no quiere jugar en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Diego García
JUSTICIA

El mensaje de Diego García tras ser condenado por abuso sexual: "Ser acusado de algo que no hice es una de las heridas más difíciles de llevar"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos