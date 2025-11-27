Federico Valverde acompañó a Tony Kroos en un importante reconocimiento: "Los futbolistas debemos ayudar a los que son menos afortunados", dijo el alemán

El exfutbolsita Toni Kroos recibe la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania de manos del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (d), junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El exfutbolsita Toni Kroos recibe la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania de manos del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, junto al presidente de Real Madrid, Florentino Pérez; el entrenador, Xabi Alonso; los jugadores Antonio Rüdiger y Fede Valverde, y las jugadoras Merle Frohms y Sara Däbritz

Toni Kroos , exfutbolista y leyenda del Real Madrid , recibió este jueves la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en el Estadio Santiago Bernabéu y afirmó que los que tienen la oportunidad deben "ayudar a los menos afortunados" y que cuando uno juega en un gran club tiene que representar "unos valores.

En el acto, estuvo acompañado por exjugadores del club blanco como Roberto Carlos, Santiago Solari o Álvaro Arbeloa, además de los que fueron sus compañeros de equipo, el uruguayo Federico Valverde y Antonio Rudiger (Alemania), y el entrenador Xabi Alonso.

"Los que tenemos la oportunidad, los futbolistas, debemos ayudar a los que son menos afortunados, sé que hay muchos compañeros que también tienen un gran compromiso", apuntó Kroos, que recibió la distinción de manos del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

"Es algo muy especial sobre todo por donde me la entregan. Los éxitos deportivos no son el único motivo para recibirlo, pero si hay un lugar para hacerlo es aquí", dijo sobre la condecoración que le fue entregada en el estadio en el que jugó hasta hace apenas un año y medio.

FÚTBOL INTERNACIONAL El mensaje de Federico Valverde en medio de los rumores de crisis en el vestuario de Real Madrid: "Estamos más unidos que nunca"

CHAMPIONS LEAGUE Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

MADRID, 27/11/2025.- El exfutbolsita Toni Kroos (c), recibe la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania de manos del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (d), junto al presidente del Real Madrid, Florentino P El exfutbolsita Toni Kroos recibe la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania de manos del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier (d), junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Foto: EFE

"Ha sido mi casa los últimos 10 años, y también me he dado cuenta, a pesar del atasco (entre risas) para llegar, que siempre es una sensación especial entrar aquí, y es donde viví mis mejores años como futbolista", agregó.

Kroos llegó a Real Madrid en verano de 2014, y hasta el final de la temporada 2023-2024 consiguió 23 títulos, además de los 11 que levantó en Bayern de Múnich y el Mundial que ganó con su selección en Brasil (2014, 1-0 ante Argentina).

20240602 Federico Valverde y Toni Kroos con la copa de la Champions League ganada en el retiro de este, en una foto para la historia Federico Valverde y Toni Kroos con la copa de la Champions League ganada en el retiro de este, en una foto para la historia

Acerca de sus éxitos y su vida más solidaria, apuntó: "Una cosa son los éxitos deportivos y otra la responsabilidad de ser un personaje público. Cuando uno juega en un gran club tiene que representar unos valores y está fundación me ha mantenido lo pies en el suelo".

El alemán hizo mención a su fundación (Toni Kroos Stiftung), fundada en 2015 y que ayuda a niños gravemente enfermos y a sus familias.

"El mundo de fútbol no es el mundo real y con esto también he visto cómo puede ser la vida y ayudar me ha dado satisfacción", finalizó.

EFE