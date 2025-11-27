"Un gran amigo": Santiago Peña recibió en Paraguay al expresidente Luis Lacalle Pou

El expresidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión este jueves con el mandatario paraguayo, Santiago Peña , quien lo recibió en Asunción.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

"El desarrollo de nuestra región requiere de un liderazgo comprometido y de un diálogo fluido", indicó Peña en la red social X tras una reunión con Lacalle en la residencia presidencial Mburuvicha Róga ('la casa del líder', en idioma guaraní).

"Conversamos sobre los desafíos que compartimos y las oportunidades que tenemos por delante", añadió Peña, quien describió a Lacalle como " un gran amigo" de Paraguay.

CPTPP Lacalle Pou destacó el rol de Bustillo, Paganini y Albertoni en aceptación de Uruguay al Tratado Transpacífico

POLÍTICA Yamandú Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Noche de los Cristales Rotos: así fue el saludo tras la polémica con Cardama

El líder paraguayo destacó que su compromiso es "seguir estrechando estos vínculos para generar más oportunidades de crecimiento para cada paraguayo".

El desarrollo de nuestra región requiere de un liderazgo comprometido y de un diálogo fluido. Mantuve un grato encuentro con @LuisLacallePou , expresidente de Uruguay y un gran amigo de nuestra nación, con quien conversamos sobre los desafíos que compartimos y las oportunidades… pic.twitter.com/YZRJuWozEX

Durante la Administración de Peña, que inició en agosto de 2023, Lacalle realizó una visita oficial a Paraguay el 10 de abril de 2024.

Asimismo, asistió a la investidura de Peña el 15 de agosto de 2023.

Con información de EFE