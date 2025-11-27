"Un gran amigo": Santiago Peña recibió en Paraguay al expresidente Luis Lacalle Pou

El expresidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión este jueves con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, quien lo recibió en Asunción.
"El desarrollo de nuestra región requiere de un liderazgo comprometido y de un diálogo fluido", indicó Peña en la red social X tras una reunión con Lacalle en la residencia presidencial Mburuvicha Róga ('la casa del líder', en idioma guaraní).
"Conversamos sobre los desafíos que compartimos y las oportunidades que tenemos por delante", añadió Peña, quien describió a Lacalle como "un gran amigo" de Paraguay.
El líder paraguayo destacó que su compromiso es "seguir estrechando estos vínculos para generar más oportunidades de crecimiento para cada paraguayo".
Durante la Administración de Peña, que inició en agosto de 2023, Lacalle realizó una visita oficial a Paraguay el 10 de abril de 2024.
Asimismo, asistió a la investidura de Peña el 15 de agosto de 2023.
Con información de EFE