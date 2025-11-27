Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Viernes:
Mín  18°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA

"Un gran amigo": Santiago Peña recibió en Paraguay al expresidente Luis Lacalle Pou

Lacalle Pou y Peña mantienen un vínculo fluido; el mandatario paraguyo lo recibió en Asunción

27 de noviembre 2025 - 16:31hs
Peña y Lacalle Pou en Asunción

Peña y Lacalle Pou en Asunción

Foto: X Santiago Peña

El expresidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión este jueves con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, quien lo recibió en Asunción.

"El desarrollo de nuestra región requiere de un liderazgo comprometido y de un diálogo fluido", indicó Peña en la red social X tras una reunión con Lacalle en la residencia presidencial Mburuvicha Róga ('la casa del líder', en idioma guaraní).

"Conversamos sobre los desafíos que compartimos y las oportunidades que tenemos por delante", añadió Peña, quien describió a Lacalle como "un gran amigo" de Paraguay.

Más noticias
El saludo entre Orsi y Lacalle Pou
POLÍTICA

Yamandú Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Noche de los Cristales Rotos: así fue el saludo tras la polémica con Cardama

Luis Lacalle Pou
CPTPP

Lacalle Pou destacó el rol de Bustillo, Paganini y Albertoni en aceptación de Uruguay al Tratado Transpacífico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantiPenap/status/1994089751838666942&partner=&hide_thread=false

El líder paraguayo destacó que su compromiso es "seguir estrechando estos vínculos para generar más oportunidades de crecimiento para cada paraguayo".

Durante la Administración de Peña, que inició en agosto de 2023, Lacalle realizó una visita oficial a Paraguay el 10 de abril de 2024.

Asimismo, asistió a la investidura de Peña el 15 de agosto de 2023.

Con información de EFE

Temas:

Santiago Peña Luis Lacalle Pou Asunción

Seguí leyendo

Las más leídas

Federico Valverde tuvo una destacada actuación en Real Madrid en la visita ante Olympiacos por la Champions League
CHAMPIONS LEAGUE

Las críticas que recibió Federico Valverde de la prensa española tras el triunfo de visita de Real Madrid 4-3 sobre Olympiacos por la Champions League

Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama
PATRULLAS OCEÁNICAS

Diez dudas que persisten sobre la compra de patrulleras a Cardama

Imagen de una cárcel de El Salvador. Archivo
SEGURIDAD

Ministro del Interior aseguró que es "lógica" la "preocupación" de Orsi por el modelo de Bukele en El Salvador

Judíos, sabemos lo que hicieron: dos adolescentes fueron perseguidos hasta su casa y amenazados con ser golpeados con baldosas
DENUNCIA PENAL

"Judíos, sabemos lo que hicieron": dos adolescentes fueron perseguidos hasta su casa y amenazados con ser golpeados con baldosas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos