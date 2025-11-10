Dólar
/ Nacional / POLÍTICA

Yamandú Orsi y Lacalle Pou coincidieron en la Noche de los Cristales Rotos: así fue el saludo tras la polémica con Cardama

El expresidente había dicho semanas atrás que Orsi había sido "arrastrado" a una operación política por el caso Cardama

10 de noviembre 2025 - 21:15hs
El saludo entre Orsi y Lacalle Pou

Foto: Gastón Britos/FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el expresidente Luis Lacalle Pou coincidieron este lunes en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, por primera vez luego de la polémica sobre la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama.

El saludo entre Orsi y Lacalle Pou fue captado por las cámaras.

Semanas atrás actual y exmandatario protagonizaron un cruce público por la decisión del gobierno de Orsi de rescindir el contrato firmado en la administración pasada con el astillero español Cardama por US$ 80 millones para la construcción de dos patrullas oceánicas.

Sus declaraciones motivaron la respuesta de Orsi, que acusó a Lacalle Pou de haberse dejado arrastrar por un "amor no correspondido", en relación a Cardama.

"El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron", dijo Orsi semanas atrás y se mostró sorprendido por la "energia y virulencia" con la que había salido el exmandatario y las anteriores autoridades.

Yamandú Orsi Luis Lacalle Pou Noche de los cristales rotos Cardama

