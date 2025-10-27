Dólar
CARDAMA

Lacalle Pou dijo que Orsi "se pasó de rosca" con Cardama: "Arrastraron al presidente a una operación política"

En rueda de prensa tras participar de la sesión del directorio del Partido Nacional, Lacalle Pou contó que llamó a Orsi y que espera que "reevalúe" su decisión

27 de octubre 2025 - 13:32hs
Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama

Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama

Foto: Gastón Britos/FocoUy

El expresidente Luis Lacalle Pou dijo que el actual mandatario, Yamandú Orsi, "se pasó de rosca" al anunciar la rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama por presunto "fraude" o "estafa".

En rueda de prensa tras participar de la sesión del Directorio del Partido Nacional, Lacalle Pou contó que llamó a Orsi y espera que "reevalúe" su decisión.

"Arrastraron al presidente a una operación política, no me cabe la menor duda. No tengo prueba, tampoco duda", dijo el exmandatario, que consideró que "no hay estafa y fraude", y que Orsi "no midió sus palabras".

Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz anuncian la rescisión del contrato de Cardama en Torre Ejecutiva el 22 de octubre de 2025
NEWSLETTER ENCLAVE

Cardama: luces amarillas que no se advirtieron

Prototipo de OPV elaborado por Cardama y aceptado por Luis Lacalle Pou
PATRULLAS OCEÁNICAS

Cardama llamó al gobierno a "dialogar", se ofreció a conseguir otra garantía y advirtió con iniciar acciones legales

El líder del Partido Nacional dijo que la situación es “grave y triste”. “Resolvieron este tema de necesidad nacional sin siquiera avisar, sin intimar, por una garantía, que yo no le resto importancia, tiene su importancia, pero había otros mecanismos”, consideró.

Según Lacalle Pou, el gobierno de Orsi “está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir”

“(Orsi) fue llevado a esta instancia sin tener real conocimiento del daño que se hace al país y a los uruguayos”, expresó.

Lacalle Pou fue consultado, además, sobre la elección de la garantía de EuroCommerce LTD, la empresa considerada "trucha" por el gobierno.

Luis Lacalle Pou
Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama

Luis Lacalle Pou en el Directorio del Partido Nacional el 27 de octubre de 2025 para analizar el caso Cardama

"La (elección de la) garantía fue compleja, pero en realidad, yo me atrevo a hacer un razonamiento distinto. Si nosotros hubiéramos querido hacerla a la ligera, ser irresponsables, hubiéramos agarrado a la primera. Hay un proceso delicado: esta no, esta no, esta no, esta no, hasta que recibimos informes jurídicos en consecuencia que dicen que esa sí", reconstruyó.

Cardama intentó conseguir la garantía con la española Pymar, el Banco de Seguros del Estado, MYN de Freitas, Som.us, Redbridge, Euro Exim Bank, EEB, Societe Generale y Parcilar (Abitab-financiera ASI) hasta que la obtuvo con EuroCommerce LTD.

Sin embargo, el estudio Delpiazzo -contratado para asistir al Estado en la compra- señaló que el borrador de las garantías no cumplía con las exigencias establecidas en el contrato (porque eran por un año y debían ser renovadas aunque la construcción duraría más).

Pese a esto, el estudio jurídico señaló que Defensa podía aceptarla “sujeto a la responsabilidad que implica tener la renovación anual 30 días antes del vencimiento, a fin de garantizar que la garantía se encuentre vigente durante el plazo de 42 meses o en su defecto ejecutar dicha garantía”.

Tras esto, el 14 de octubre de 2024, el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, comunicó que aceptaban las garantías.

Cardama Luis Lacalle Pou Orsi Patrullas oceánicas

