/ Cultura y Espectáculos / TV URUGUAYA

Luto en la televisión uruguaya: murió Diego Soto, exdirector de cámaras de Canal 10 y TV Ciudad

Soto enfrentaba un diagnóstico de cáncer desde hace tiempo y fue despedido por sus colegas

27 de octubre 2025 - 11:35hs
Captura de pantalla 2025-10-27 113012

El realizador Diego Soto, que tuvo una carrera destacada en los canales uruguayos como director de cámara, murió este domingo a los 50 años. Soto enfrentaba un diagnóstico de cáncer desde hace tiempo, algo que había documentado y comentado en sus redes sociales.

La partida de Soto fue lamentada por varias figuras de la televisión uruguaya que lo conocieron y que trabajaron junto a él durante su trayectoria.

"Hoy falleció un amigo, el gran Diego Soto. Un tipo crá de verdad, honesto, sincero, enorme compañero, pierna pa todo, gran profesional que tuvo la generosidad de compartir todo lo que sabía con todo el mundo. Te voy a extrañar.", escribió, por ejemplo, Diego González, quien coincidió con Soto en Canal 10. Otros, como Paola Bianco, se limitaron a compartir la noticia lamentando la pérdida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegodelacurva/status/1982576129828675791&partner=&hide_thread=false

Soto trabajó como director de cámaras de varios programas de Canal 10 durante años, entre los que se destacan La mañana en casa y las ediciones de Subrayado, el noticiero del canal. Sin embargo, su último hogar laboral y mediático fue TV Ciudad, donde trabajó en el mismo rol de dirección de cámaras en MVD Noticias y La letra chica.

Soto tuvo, además, una carrera en el teatro independiente. En 2017 estrenó como dramaturgo y director la obra Inquina, que tuvo como actores a Fernando Amaral y Adriana Silva.

Temas:

Televisión uruguaya muerte Canal 10 TV Ciudad

