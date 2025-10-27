Dólar
LITERATURA

La escritora uruguaya Fernanda Trías volvió a ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz, uno de los más importantes de las letras en español

Fernanda Trías ganó el premio por su novela El monte de las furias, y es la segunda vez que la escritora lo recibe en cuatro años

27 de octubre 2025 - 15:27hs
Fernanda Trías

Fernanda Trías

Fernanda Montoro

El premio es un reconocimiento que se entrega de forma anual a la mejor novela en español escrita por una mujer, y su ganadora se anuncia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, una de las más importantes del mundo literario hispano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FILGuadalajara/status/1982866710270206398&partner=&hide_thread=false

El galardón, que viene acompañado de un premio monetario de US$ 10.000, es entregado por un jurado compuesto por escritores, y es considerado como uno de los principales premios de las letras en español. El premio se le entregará a Trías el 3 de diciembre, durante la feria.

El acta del jurado, integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert, dice que Trías recibió el premio por El monte de las furias por ser “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”, y señala que el premio se le otorgó por unanimidad.

El jurado destacó el retrato de la novela de “la vida eremita de una mujer, su descarnada visión del erotismo y la irrupción en su escenario de una siniestra violencia humana sirven de marco a un relato que concilia las genealogías femeninas con la invisibilización del trabajo, la ruina de lo urbano con la añoranza del mundo rural, el gozo de la soledad con la pulsión del deseo”.

La reacción de Fernanda Trías al premio y qué dijo sobre su novela

Luego del anuncio del premio, hecho este lunes, Trías respondió en su cuenta de Instagram con una historia en la que escribió "Muy conmovida. Gracias al jurado y a la Feria de Guadalajara".

Fernanda Trias
La escritora uruguaya Fernanda Trías recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz

La escritora uruguaya Fernanda Trías recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz

La autora uruguaya de 48 años, radicada en Bogotá desde hace una década, publicó su novela más reciente a comienzos de este 2025, y en una entrevista con El Observador en abril dijo que aprendió a sobrellevar la mayor exposición y alcance internacional que tuvo su obra desde la salida de Mugre rosa.

"Me he acostumbrado. Igual sigo luchando por encontrar más calma. Siempre estoy en la ambivalencia de poder estar más tranquila, tener menos viajes, pero no he logrado implementarlo", dijo.

Trías contó en esa charla que El monte de las furias lo escribió (en su primera versión) en 2022. "Para eso me fui a encerrar un mes y medio a una casa de campo en Colombia, en un pueblito colonial con cinco calles. Tenía mucho verde exuberante a mi alrededor".

Temas:

