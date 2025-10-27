Comienza el sueño de la selección uruguaya femenina ante Argentina en el Estadio Centenario, con la ilusión de ir al Mundial 2027

La selección uruguaya femenina comienza este martes su periplo en lo que es la Liga de Naciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), un equivalente a las Eliminatorias masculinas, para concurrir al Mundial de Brasil 2027 y lo hará enfrentando a Argentina desde la hora 18 en el Estadio Centenario.
Las dirigidas por Ariel Longo quieren comenzar con buen pie un torneo que va a ser complicado.
El clásico contra Argentina tendrá el atractivo de un rival de buen nivel, que viene de derrotar a Paraguay en su debut -en el que las celestes tuvieron libre- por 3-1 jugando como locales en Buenos Aires.
El listado y los partidos de Uruguay
El pasado 14 de octubre, Ariel Longo dio a conocer la lista de convocadas.
Aquí se puede ver la misma:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFfemenino/status/1978236923945566322&partner=&hide_thread=false
Hace una semana, el entrenador citó a Micaela Domínguez a la convocatoria en lugar de Sol Lemos, quien se bajó por lesión.
Los precios de las entradas son de $ 190 y se pueden adquirir a través de la web AUFtickets.uy. A su vez, los menores hasta 12 años, acompañados de un adulto, ingresan gratis.
En esta misma doble fecha FIFA de octubre, además del triunfo argentino ante las paraguayas, se dieron estos resultados: Bolivia 0-4 Ecuador, Venezuela 0-0 Chile y Colombia 4-1 Perú.
En esta segunda fecha, además del debut uruguayo contra Argentina, jugarán Perú-Chile, Paraguay-Venezuela y Ecuador-Colombia.
Entre noviembre y diciembre, Uruguay afrontará los últimos dos partidos de este año: primero será visitante de las paraguayas y luego, recibirá a Ecuador en el Estadio Centenario.