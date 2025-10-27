Dólar
FÚTBOL

Comienza el sueño de la selección uruguaya femenina ante Argentina en el Estadio Centenario, con la ilusión de ir al Mundial 2027

Las celestes tuvieron fecha libre y harán su debut en la Liga de Naciones de la Conmebol, el equivalente a las Eliminatorias masculinas

27 de octubre 2025 - 18:47hs
Belén Aquino en la Copa América femenina 2025

Foto: AFP

La selección uruguaya femenina comienza este martes su periplo en lo que es la Liga de Naciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), un equivalente a las Eliminatorias masculinas, para concurrir al Mundial de Brasil 2027 y lo hará enfrentando a Argentina desde la hora 18 en el Estadio Centenario.

Las dirigidas por Ariel Longo quieren comenzar con buen pie un torneo que va a ser complicado.

El clásico contra Argentina tendrá el atractivo de un rival de buen nivel, que viene de derrotar a Paraguay en su debut -en el que las celestes tuvieron libre- por 3-1 jugando como locales en Buenos Aires.

Aquí se puede ver la misma:

Hace una semana, el entrenador citó a Micaela Domínguez a la convocatoria en lugar de Sol Lemos, quien se bajó por lesión.

Los precios de las entradas son de $ 190 y se pueden adquirir a través de la web AUFtickets.uy. A su vez, los menores hasta 12 años, acompañados de un adulto, ingresan gratis.

En esta misma doble fecha FIFA de octubre, además del triunfo argentino ante las paraguayas, se dieron estos resultados: Bolivia 0-4 Ecuador, Venezuela 0-0 Chile y Colombia 4-1 Perú.

En esta segunda fecha, además del debut uruguayo contra Argentina, jugarán Perú-Chile, Paraguay-Venezuela y Ecuador-Colombia.

Entre noviembre y diciembre, Uruguay afrontará los últimos dos partidos de este año: primero será visitante de las paraguayas y luego, recibirá a Ecuador en el Estadio Centenario.

selección uruguaya Argentina Liga de Naciones Eliminatorias Estadio Centenario

