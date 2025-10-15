La selección uruguaya de fútbol femenino definió sus convocados para el debut en la Liga de Naciones, que clasifica al Mundial de Brasil 2027

La selección uruguaya que jugó por el tercer puesto frente a Argentina en la Copa América femenina 2025

El técnico Ariel Longo definió a las 23 convocadas para el debut de la selección uruguaya de fútbol femenino en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol que clasificará a dos países al Mundial Brasil 2027 y a otras dos selecciones al repechaje.

Sin Brasil en la competencia , porque como anfitrión del torneo de FIFA de 2027 no debe recorrer el camino del clasificatorio, las eliminatorias de fútbol femenino reunirán a los otros nueve países que desde el viernes 24 de octubre se enfrentarán a una rueda todos contra todos.

Luego de tener la primera jornada libre, Uruguay se estrenará en la competencia el martes 28 de octubre contra Argentina , en un partido que se jugará a las 18:00 en el Estadio Centenario.

Este martes las redes de la selección femenina dieron a conocer la lista de convocadas, que cuenta con la vuelta de la delantera de Nacional Sofía Oxandabarat , en su primera convocatoria en el 2025, y las primeras citaciones de Manuela Olivera (futbolista de Defensor Sporting) y Valentina Cousillas (Nacional).

Solo seis de las 23 convocadas juegan en el fútbol local, mientras que las otras 17 están en distintas ligas del exterior como Brasil, Argentina, España, México, Estados Unidos y Portugal.

La celeste viene de terminar cuarta en la Copa América Femenina de este año, disputada en Ecuador, luego de perder el partido por el tercer y cuarto puesto por penales ante Argentina.

Las convocadas para el debut de la selección uruguaya de fútbol femenino en la Liga de Naciones

Arqueras: Agustina Sánchez (Belgrano, Argentina), Josefina Villanueva (Nacional) y Romina Olmedo (Defensor Sporting).

Defensas: Daiana Farías (Peñarol), Fátima Barone (Belgrano, Argentina), Laura Felipe (Belgrano, Argentina), Yannel Correa (Alhama, España), Stephanie Tregartten (Talleres, Argentina), Manuela Olivera (Defensor Sporting), Juliana Viera (East Carolina University, Estados Unidos), Stephanie Lacoste (Internacional, Brasil) y Valentina Cousillas (Nacional).

Centrocampistas: Ángela Gómez (Bahia, Brasil), Pamela González (Racing Power, Portugal), Pilar González (Talleres, Argentina), Solange Lemos (Cruz Azul, México), Sindy Ramírez (Racing, Argentina), Luciana Gómez (Botafogo, Brasil) y Karol Bermúdez (RB Bragantino, Brasil).

Delanteras: Alaides Paz (Belgrano, Argentina), Wendy Carballo (Bahia, Brasil), Belén Aquino (Internacional, Brasil) y Sofía Oxandabarat (Nacional).

El calendario de Uruguay en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol

Martes 28 de octubre ante Argentina en el Estadio Centenario

Martes 28 de noviembre ante Paraguay de visitante

Viernes 2 de diciembre ante Ecuador en el Parque Viera porque el Estadio estará ocupado por el recital de Shakira.

Viernes 10 de abril visita a Perú

Martes 14 de abril visita a Bolivia

Sábado 18 de abril recibe a Chile en el Estadio Centenario.

Viernes 5 de junio visita a Colombia

Martes 9 de junio recibe a Venezuela en el Estadio Centenario.