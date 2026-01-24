Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Juez de Faltas dio plazo de dos meses al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente tras accidente de tránsito

El siniestro ocurrió el pasado jueves 22; en la ocasión, el jerarca explicó que no había advertido el vencimiento de su libreta de conducir y aseguró que este se había producido pocas semanas antes del accidente

24 de enero 2026 - 19:06hs
El ministro del Interior, Carlos Negro

El ministro del Interior, Carlos Negro

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

Negro se desplazaba en su vehículo particular y no sufrió lesiones, por lo que se encuentra en buen estado de salud, informó la cartera.

“Actuó en el lugar la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, quienes realizaron las pericias del caso, entre ellas la espirometría —la cual dio resultado negativo— y el control de documentación”, señala el comunicado oficial.

El texto detalla además que, al momento de controlar la documentación, el funcionario policial constató que la licencia de conducir del ministro se encontraba vencida, motivo por el cual fue multado.

En cuanto al motociclista, el joven sufrió traumatismo en el miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha, aunque no presentó pérdida de conocimiento.

En declaraciones a Montevideo Portal, Negro aseguró que se detuvo en la esquina –donde el cartel de Pare le exigía frenar por completo– y al no advertir a otro vehículo, empezó a cruzar. En ese momento, sin embargo, apareció la moto.

Sobre el vencimiento de su libreta, Negro declaró al citado medio: "No me había dado cuenta la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir".

Justicia Carlos Negro ministro Licencia de conducir accidente de tránsito

