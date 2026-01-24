Juez de Faltas dio plazo de dos meses al ministro Carlos Negro para presentar licencia de conducir vigente tras accidente de tránsito

Tras protagonizar un accidente de tránsito en el barrio Cerrito de la Victoria el pasado jueves 22 , personal policial constató que la licencia de conducir del ministro del Interior, Carlos Negro, se encontraba vencida . A raíz de esta situación, el jerarca deberá ahora presentar una licencia de conducir vigente en un plazo de 60 días . La medida, según consignó Telenoche, fue dispuesta en las últimas horas por un juez de Faltas que intervino en el caso.

El siniestro ocurrió sobre las 18:00, en la intersección de León Pérez y Capitán Basilio Araujo. De acuerdo a la información oficial, e l conductor de la motocicleta involucrada circulaba sin casco y no contaba con libreta de conducir , mientras que la espirometría realizada al ministro dio resultado negativo.

Negro se desplazaba en su vehículo particular y no sufrió lesiones, por lo que se encuentra en buen estado de salud, informó la cartera.

“Actuó en el lugar la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, quienes realizaron las pericias del caso, entre ellas la espirometría —la cual dio resultado negativo— y el control de documentación”, señala el comunicado oficial.

El texto detalla además que, al momento de controlar la documentación, el funcionario policial constató que la licencia de conducir del ministro se encontraba vencida, motivo por el cual fue multado.

En cuanto al motociclista, el joven sufrió traumatismo en el miembro inferior derecho, con luxación de cadera y rodilla derecha, aunque no presentó pérdida de conocimiento.

En declaraciones a Montevideo Portal, Negro aseguró que se detuvo en la esquina –donde el cartel de Pare le exigía frenar por completo– y al no advertir a otro vehículo, empezó a cruzar. En ese momento, sin embargo, apareció la moto.

Sobre el vencimiento de su libreta, Negro declaró al citado medio: "No me había dado cuenta la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir".