/ Nacional / ACCIDENTE

Ministro Negro, que circulaba con la libreta de conducir vencida, chocó contra una moto en Cerrito de la Victoria

El conductor de la moto iba sin casco y no contaba con la libreta de conducir; la espirometría realizada al ministro dio negativa

23 de enero 2026 - 14:34hs
El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo

El ministro del Interior, Carlos Negro. Archivo

Foto: Diego Lafalche / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, protagonizó en la tarde del jueves un accidente de tránsito en Cerrito de la Victoria.

Negro circulaba con la libreta de conducir vencida, informó el periodista Ignacio Álvarez en sus redes sociales y confirmó el ministro a El Observador.

Álvarez señaló en redes sociales que Negro chocó en un cruce que tenía un cartel de Pare y colisionó con una moto conducida por una persona que iba sin casco y sin libreta.

En declaraciones a Montevideo Portal, Negro aseguró que se detuvo en la esquina –donde el cartel de Pare le exigía frenar por completo– y al no advertir a otro vehículo, empezó a cruzar. En ese momento, sin embargo, apareció la moto.

El ministro dijo que el conductor de la moto, de 25 años, sufrió algunas lesiones y que está a la espera del reporte médico "para saber cómo está el muchacho".

Sobre el vencimiento de su libreta, Negro declaró al citado medio: "No me había dado cuenta la verdad. Hace pocas semanas se me venció. Quedó todo a orden de Fiscalía para que diga los pasos a seguir".

El comunicado del Ministerio del Interior

La cartera emitió un comunicado en el que señaló que el accidente se produjo sobre las 18:00 en la intersección de León Pérez y Capitán Basilio Araujo.

Negro iba en su auto particular y no tuvo lesiones en el siniestro, por lo que se encuentra en buen estado de salud, informó el ministerio.

"Actuó en el lugar la Jefatura de Policía de Montevideo y la Dirección Nacional de Policía Científica, quienes realizaron las pericias del caso, entre ellas la espirometría —la cual dio resultado negativo— y control de documentación", señala el escrito.

Y detalla que cuando el oficial fue a controlar la documentación de Negro, se percató de que la libreta de conducir estaba vencida, por lo que fue multado.

Carlos Negro Ministerio del Interior Cerrito de la Victoria

