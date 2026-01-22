Dólar
/ Nacional / DESPEDIDA

"Coraje, compromiso y solidaridad": Carlos Negro despidió a bomberos que viajarán a Chile para combatir los incendios forestales

En un evento que tuvo lugar en el Cuartel Centenario de Bomberos, Negro hizo entrega de un equipamiento especial a los efectivos

22 de enero 2026 - 13:40hs
Carlos Negro junto a bomberos

Carlos Negro junto a bomberos

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

El ministro del Interior, Carlos Negro, despidió esta mañana en una ceremonia oficial a los bomberos que viajarán a Chile para combatir los incendios forestales que han causado hasta ahora 21 muertes.

En un evento que tuvo lugar en el Cuartel Centenario de Bomberos esta mañana, Negro hizo entrega de un equipamiento especial a los efectivos y emitió un discurso de despedida.

Tras esto, el ministro habló con los medios y destacó el "coraje, compromiso y solidaridad" que demostraron los bomberos que se alistaron para ir a una "situación tan dramática y peligrosa".

Además, sobre la decisión de enviar a los efectivos a Chile, expresó: "La situación, como todos sabemos, en Chile es dramática. Por eso corresponde que la fuerza policial, el cuerpo de Bomberos, el Ministerio del Interior de nuestro país y el propio gobierno ponga a disposición del hermano pueblo chileno la ayuda profesional".

"Esto es una demostración y reconocimiento del dramatismo de la situación, la sensibilidad del gobierno y en particular la Presidencia de la República y el Ministerio de Interior", agregó.

Cómo fue la selección

Consultado por el método elegido para seleccionar a los bomberos que se dirigirán en las próximas horas al vecino país, Negro explicó que se basaron en el cumplimiento de una serie de "requisitos físicos", pero también atendieron la "voluntad" de cada persona que quería ir.

El martes, y en rueda de prensa, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció oficialmente la misión y destacó que "no es la primera vez" que se da una situación similar.

"Ya Uruguay envió bomberos a la misma nación en otras circunstancias donde la experiencia de trabajo fue muy ardua, pero también es enriquecedora", expresó.

Colombia también anunció el martes que enviará bomberos especializados para combatir los incendios, mientras que Argentina ofreció asistencia al gobierno de Gabriel Boric.

El combate a estos incendios se ha dificultado por condiciones climáticas adversas como temperaturas extremas y un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia el valle, según las autoridades.

Los incendios están concentrados en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío.

En total serán más de 30 los bomberos enviados a Chile. Desde la Dirección Nacional de Bomberos aseguraron que la partida de los efectivos será el viernes en la mañana.

