Bomberos trabaja en controlar incendio forestal en Rocha: hasta el momento las llamas consumieron más de 20 hectáreas

Desde el domingo, personal de la Dirección Nacional de Bomberos está trabajando en un incendio de campo y monte que tiene lugar sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 290, en el departamento de Rocha.

"Al momento, el incendio no se encuentra controlado" , informaron desde Bomberos en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

La cabeza del incendio se desplaza actualmente en dirección a la zona de la Laguna Negra, "encontrándose los equipos abocados a evitar que el fuego cruce la Ruta 9" .

Las operaciones se encuentran a cargo de la jefa de la Región VI del Comando de Bomberos del Interior, Viviana Borlinqui , conjuntamente con los jefes de las unidades operativas del departamento.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Punta del Diablo, Santa Teresa, La Esmeralda, Castillos y Chuy, con el apoyo de efectivos del Batallón de Infantería Nº12, "realizando tareas en conjunto con las dotaciones para el combate pie a tierra".

Asimismo, los efectivos cuentan con el apoyo de un helicóptero de la Armada Nacional, que realiza desde el domingo descargas con helibalde para disminuir la altura de las llamas, y vuelos de reconocimiento, junto a autoridades de Bomberos, a fin de evaluar el comportamiento del incendio.

Al momento, el foco ígneo ha consumido más de 20 hectáreas aproximadamente, no registrándose viviendas afectadas ni personas lesionadas.