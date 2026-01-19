Dólar
Nacional / INCENDIO

Bomberos trabaja en controlar incendio forestal en Rocha: hasta el momento las llamas consumieron más de 20 hectáreas

Desde la Dirección Nacional de Bomberos aseguraron que hasta ahora no se han registrado viviendas afectadas ni personas lesionadas

19 de enero 2026 - 10:30hs
Bomberos traban Incendio en Rocha

Bomberos traban Incendio en Rocha

Foto: Inés Guimaraens

Desde el domingo, personal de la Dirección Nacional de Bomberos está trabajando en un incendio de campo y monte que tiene lugar sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 290, en el departamento de Rocha.

"Al momento, el incendio no se encuentra controlado", informaron desde Bomberos en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

La cabeza del incendio se desplaza actualmente en dirección a la zona de la Laguna Negra, "encontrándose los equipos abocados a evitar que el fuego cruce la Ruta 9".

Las operaciones se encuentran a cargo de la jefa de la Región VI del Comando de Bomberos del Interior, Viviana Borlinqui, conjuntamente con los jefes de las unidades operativas del departamento.

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Punta del Diablo, Santa Teresa, La Esmeralda, Castillos y Chuy, con el apoyo de efectivos del Batallón de Infantería Nº12, "realizando tareas en conjunto con las dotaciones para el combate pie a tierra".

Asimismo, los efectivos cuentan con el apoyo de un helicóptero de la Armada Nacional, que realiza desde el domingo descargas con helibalde para disminuir la altura de las llamas, y vuelos de reconocimiento, junto a autoridades de Bomberos, a fin de evaluar el comportamiento del incendio.

Al momento, el foco ígneo ha consumido más de 20 hectáreas aproximadamente, no registrándose viviendas afectadas ni personas lesionadas.

