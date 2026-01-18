Incendio fatal en Maldonado: una persona murió y otra sufrió quemaduras por intentar ayudarla

Una persona murió este domingo a raíz de un incendio doméstico en el barrio Los Aromos del departamento de Maldonado , informó la jefatura de Policía local en un comunicado.

Según la misiva policial, el hecho se registró en horas de la tarde cuando las autoridades fueron alertadas de un incendio en una vivienda ubicada por calle Córcega, que presuntamente había sido originado por la explosión de una moto.

Varios móviles policiales llegaron al lugar junto con personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica.

Una vez allí, los uniformados se entrevistaron con un hombre mayor de edad, quien presentaba quemaduras en el cuerpo y manifestaba que había intentado rescatar a una mujer que se encontraba en el interior de la vivienda.

Personal médico lo atendió en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para su atención.

Una vez controlado el foco ígneo, Bomberos informó el hallazgo de un cuerpo calcinado dentro de la finca, el cual aún no ha sido identificado.

Policía Científica trabaja en el lugar de los hechos para recabar indicios que permitan esclarecer la situación.

Noticia en desarrollo