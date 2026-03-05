El presidente de los carniceros y las compras de carne por Internet: "Están poniendo en riesgo su salud"

Carniceros, en sintonía con lo indicado por el INAC, advierten a la población sobre los riesgos de comprar carnes no monitoreadas por los servicios oficiales.

José Luis Fernández, presidente de la gremial de carniceros tradicionales , instó a los consumidores a tener cuidado al decidir dónde comprar carnes , tras el caso de una persona que compró utilizando redes sociales, buscando carne ovina y recibiendo algo que hubo que recurrir a análisis de ADN para determinar qué era, incluso se sospechó era carne de perro .

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó recientemente sobre un caso en el que una mujer realizó un pedido de carne a través de Internet y posteriormente presentó una denuncia ante la sospecha sobre el origen y la especie del producto recibido.

Tras la denuncia a la Policía, el INAC con base en un análisis de ADN informó a Fiscalía y al Ministerio del Interior que la carne era vacuna, no ovina ni de perro y que existen ya personas investigadas con base en la señalada venta de carne en forma irregular.

FUNDACIÓN BROU Mujeres rurales en el paisaje contemporáneo: una fuerza invisible, esencial en la campaña

Ante esta situación, el presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), alertó a la población sobre los riesgos de adquirir carne por redes sociales o canales informales, donde el producto no cuenta con los controles sanitarios ni la trazabilidad que exige el sistema formal .

WhatsApp Image 2026-03-05 at 10.55.06

Fernández explicó que las transacciones del sector cárnico habilitado se encuentran reguladas por el Sistema de Registro y Gestión del Abasto (SRGA), lo que permite monitorear el origen de la carne y garantizar que el producto cumpla con las condiciones sanitarias correspondientes.

Compras de carnes no monitoreadas: riesgo para la salud

En ese sentido, advirtió que quienes optan por este tipo de compras generalmente buscando precios más económicos “deben tener mucho cuidado, porque están poniendo en riesgo su salud y la de su familia”.

El titular de la UVC recomendó adquirir carne en establecimientos habilitados, como carnicerías tradicionales, donde se asegura que el producto “desde su origen está correctamente faenado, cumple con la cadena de frío y respeta los estándares de calidad”.

Finalmente, Fernández reiteró el llamado a evitar la compra de carne a través de redes sociales.

“No compren este tipo de productos por internet. Si fuera solo perder dinero, sería un problema menor, pero estamos hablando de un riesgo importante: son alimentos que ingerimos y afectan directamente la salud de las personas”, concluyó.