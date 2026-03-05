Alejandro Bulgheroni (Jr) elogió a Uruguay tras escuchar a Orsi en Buenos Aires: "Es uno de los países más atractivos para invertir"

El joven empresario argentino Alejandro Bulgheroni (Jr) destacó públicamente las condiciones del país para la inversión luego de escuchar al presidente Yamandú Orsi en un almuerzo empresarial realizado este miércoles en Buenos Aires, Argentina .

A través de un mensaje publicado en X , el empresario señaló que le resultó “ muy interesante escuchar ayer al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción ”, en referencia al encuentro organizado por el Cicyp en el Alvear Palace Hotel .

En su publicación, Bulgheroni destacó los atributos estructurales del país. “ Gracias a su cohesión social, macroeconomía estable y fortaleza institucional, Uruguay es desde hace tiempo uno de los países de la región más atractivos para invertir ”, afirmó.

El empresario recordó además su vínculo personal y empresarial con Uruguay. “ Mi familia tiene allí grandes proyectos y siempre he sentido mucho afecto personal por ese país del que tenemos tanto para copiar ”, escribió.

Gracias a su cohesión social, macroeconomía estable y fortaleza institucional, Uruguay es desde hace tiempo uno de los países de la… pic.twitter.com/0WuaKmOgDX — Alejandro P. Bulgheroni (Jr) (@apbulgheroni_jr) March 5, 2026

Un encuentro con empresarios argentinos

Las declaraciones de Bulgheroni se produjeron luego de un almuerzo que reunió en Buenos Aires a empresarios, dirigentes políticos y diplomáticos convocados por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CiCyp), presidido por Bettina Bulgheroni.

El evento contó con la presencia de figuras del mundo empresarial y político argentino, entre ellos el canciller Pablo Quirno, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, y el empresario Juan Carlos López Mena, entre otros.

El presidente uruguayo asistió acompañado por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y aprovechó la instancia para presentar ante el empresariado argentino las condiciones económicas del país y su estrategia para atraer inversiones.

Durante su intervención, Orsi sostuvo que Uruguay busca profundizar la llegada de capitales extranjeros y planteó que el país ofrece “estabilidad, fortaleza económica, equilibrio institucional y cohesión social” como base para los inversores.

También destacó que “la inversión extranjera tiene las mismas condiciones que la inversión nacional” y llamó a profundizar la relación económica con Argentina.

El potencial del Mercosur

En su publicación, Bulgheroni también respaldó la visión regional planteada por el presidente uruguayo durante el encuentro.

“Coincido con las palabras de Orsi, que puso énfasis en la cooperación regional, el desarrollo económico conjunto y el fuerte potencial del Mercosur para ampliar oportunidades de inversión en nuestra región”, escribió.

El almuerzo se realizó días después de que el presidente uruguayo cumpliera un año al frente del gobierno, en una visita a Buenos Aires centrada en promover a Uruguay como destino de inversiones y reforzar los vínculos económicos entre ambos países.