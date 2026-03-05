Aduanas incautó casi 190 mil cigarrillos, vaporizadores y un auto: mercadería fue valuada en $ 2.3 millones

Diversos operativos realizados en los últimos días por equipos del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA) y las Aduanas Móviles regionales Sur y Oeste permitieron incautar 189.940 cigarrillos en infracción aduanera , además de vaporizadores y un vehículo utilizado para la distribución de la mercadería.

Según informó la Dirección Nacional de Aduanas , los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del país y forman parte de acciones para combatir el ingreso y la comercialización de productos en infracción.

En la ciudad de Salto , equipos de la Aduana Móvil Regional Oeste , con apoyo de funcionarios de la Administración de Aduana de Salto , incautaron 111.680 cigarrillos marca Gift , de origen paraguayo.

La mercadería estaba distribuida en 21 cajas que ya se encontraban cerradas y preparadas para ser enviadas mediante encomiendas hacia la zona metropolitana , donde presuntamente serían comercializadas.

Investigación en Montevideo y San Bautista

En paralelo, tareas de inteligencia realizadas por el GRIA y funcionarios de la Aduana Móvil Regional Sur permitieron identificar a un hombre que proveía cigarrillos en infracción aduanera a distintas personas para su posterior venta en el mercado local.

Tras reconocer el vehículo que utilizaba para transportar la mercadería, las autoridades lo detuvieron en la zona de San Bautista, donde incautaron 20.000 cigarrillos marca Gift y el vehículo utilizado en la logística de distribución.

Posteriormente se realizó un allanamiento en el domicilio del conductor, donde se incautaron 12.120 cigarrillos de la misma marca.

Como parte de la investigación también fue inspeccionado un comercio, donde los funcionarios incautaron 16.140 cigarrillos marca Gift, además de cigarrillos Nevada provenientes de free shop.

Encomiendas y vaporizadores incautados

En otro procedimiento coordinado entre el GRIA y las Aduanas Móviles regionales Sur, Norte y Oeste, se incautaron tres bolsos enviados mediante encomiendas desde el norte del país, que contenían 30.000 cigarrillos marca Gift.

Por otra parte, en una inspección realizada en un local comercial de Montevideo, funcionarios del GRIA y de la Aduana Móvil Regional Sur incautaron vaporizadores o cigarrillos electrónicos, cuya venta está prohibida en Uruguay.

Según estimaciones oficiales, el valor total de la mercadería incautada supera los $ 2.3 millones.