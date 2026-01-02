Dólar
/ Nacional / VERANO

Intervención de Bomberos en incendios aumentó 200% respecto a otros años: piden a la población extremar cuidados

"Tenemos muchos incendios a la vez", advirtió el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Víctor Fagúndez

2 de enero 2026 - 17:08hs
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Foto: Pexels

La Dirección Nacional de Bomberos vio incrementado su trabajo en 200% respecto a los comienzos de años anteriores, informó el vocero del cuerpo, Víctor Fagúndez. Al momento los bomberos trabajan en cuatro focos activos, entre los que se encuentran los incendios de Punta Espinillo y Toledo Chico.

"Venimos trabajando bastante desde que empezó el año en incendios forestales, las temperaturas son muy elevadas, el déficit hídrico ya está presente y los vientos reinantes favorecen a la propagación de los incendios por la sequedad del combustible", explicó Fagúndez en una rueda de prensa realizada este viernes.

El vocero señaló que hay cuatro focos activos en los que el cuerpo está trabajando. "Tenemos muchos incendios a la vez y eso nos dificulta un poco las tareas así que exhortamos a la población", pidió.

Y recordó que está vigente el decreto 245, es decir, el plan general de acción contra incendios forestales y de campo. Allí se establece que desde el 1° de noviembre de cada año hasta el 30 de abril del año siguiente está prohibida la "realización de fuegos y quemas al aire libre en todo el territorio nacional", salvo algunas excepciones.

"Si no hay cumplimiento, vamos a dar intervención a la Justicia", advirtió Fagúndez.

Para este año, agregó, la actividad superó "ampliamente" a la de años anteriores. "Estamos al 200% de la cantidad de intervenciones que hemos tenido en años anteriores", dijo y detalló que entre el 31 de diciembre y el 1° de enero se quemaron 711 hectáreas y Bomberos reibió cerca de 5.300 llamados. "Es una ardua tarea y exhortamos a la población a no encender focos", insistió el vocero.

Sobre las causas de los incendios, Fagúndez sostuvo que en la mayoría de los casos se deben a factores humanos, aunque no siempre intencionales.

