/ Nacional / PLAYAS

Una mujer de 50 años se ahogó cerca de la playa Solanas de Maldonado: otras dos amigas lograron salir del agua

Las tres amigas se estaban bañándose en una playa que no cuenta con el servicio de guardavidas

1 de enero 2026 - 19:10hs
Guardavidas

Guardavidas

Foto: Inés Guimaraens

Una mujer de 50 años se ahogó cerca de la playa Solanas del departamento de Maldonado, cuando se metió al agua junto con otras dos amigas en la tarde de este jueves 1° de enero.

Las tres mujeres, la víctima y las dos sobrevivientes, son uruguayas y estaban bañándose en una zona sin guardavidas, según informó este jueves la intendencia de este departamento.

El hecho fue cerca del parador Olaf de esta playa y ocurrió poco después de las 16:00, allí dos de las mujeres lograron volver a la orilla, mientras que la de 50 años no logró hacerlo. La brigada de guardavidas exhorta a la población a ingresar al agua en zonas debidamente identificadas con personal de la brigada y evitar zonas sin servicio.

Previo a la llegada del 2026, también en Maldonado, un hombre de 32 años estaba de vacaciones con su familia en Punta del Este y entrada la noche decidió nadar. Creyó que la Isla Gorriti estaba cerca y se aventuró a alcanzarla, pero el resultado no fue el esperado. En realidad, entre la isla y la playa Mansa hay aproximadamente 2,5 kilómetros.

Mientras nadaba perdió la ropa que llevaba puesta y llegó desnudo a la reconocida isla de Maldonado. Allí fue encontrado por uno de los cuidadores del lugar, quien notificó a las autoridades.

La madre y otros familiares del hombre que es de Montevideo entraron en estado de nervios debido a que no lo podían encontrar luego de que se lanzara al agua. Un familiar viajó desde Parque del Plata al este cuando se enteró de la búsqueda. "En el camino te imaginás lo peor, lo podría haber agarrado una moto de agua o un yate", dijo el este familiar, según reconstruyó FM Gente.

Intendencia de Maldonado advierte sobre efectos de bañarse en playas de Punta del Este

Agua marrón en las playas de Punta del Este

Desde hace unos días quienes quienes están en Punta del Esté están reportando la presencia del agua brillante durante la noche, efecto que causan habitualmente las noctilucas. Al mismo tiempo, los bañistas hablan de ardor en los ojos y otras molestias a la hora de entrar en contacto con el agua.

Ante esto, la Intendencia de Maldonado emitió una advertencia para quienes estén veraneando en la playa del departamento. A través de su dirección de Ambiente, la intendencia recomienda "evitar bañarse" donde hay este tipo de "dinoflagelo conocido por su capacidad bioluminiscente". Habla puntualmente de las zonas donde se detectan concentraciones o manchas compactas en el agua de color marrón, rojizo, o verdosas.

En caso de que entren en contacto con alguna de estas floraciones de forma accidental, la recomendación es "ducharse con agua dulce inmediatamente después", y extremar el cuidado de niños, personas mayores o quienes padezcan alergias, asma o cualquier afección en la piel.

