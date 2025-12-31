¿Son noctilucas? Intendencia de Maldonado advierte sobre efectos de bañarse en playas de Punta del Este

Desde hace unos días quienes quienes están en Punta del Esté están reportando la presencia del agua brillante durante la noche, efecto que causan habitualmente las noctilucas. Al mismo tiempo, los bañistas hablan de ardor en los ojos y otras molestias a la hora de entrar en contacto con el agua.

Ante esto, la Intendencia de Maldonado emitió una advertencia para quienes estén veraneando en la playa del departamento. A través de su dirección de Ambiente, la intendencia recomienda "evitar bañarse" donde hay este tipo de "dinoflagelo conocido por su capacidad bioluminiscente". Habla puntualmente de las zonas donde se detectan concentraciones o manchas compactas en el agua de color marrón, rojizo, o verdosas.

En caso de que entren en contacto con alguna de estas floraciones de forma accidental, la recomendación es "ducharse con agua dulce inmediatamente después", y extremar el cuidado de niños, personas mayores o quienes padezcan alergias, asma o cualquier afección en la piel.

LAS VACACIONES DE LOS FUTBOLISTAS Un clásico del verano: el fútbol de Diego Forlán y sus amigos en Punta del Este; mirá quiénes jugaron y el periodista que se puso los cortos

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 31 de diciembre

Además, la intendencia pide atención a la información oficial y a las banderas sanitarias que ponen los guardavidas. Ante cualquier otra duda, se debe consultar a un médico.

Por su parte, el investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Centro Universitario Regional del Este (CURE), Javier García Alonso, dijo a El País que “es probable que estén existiendo bichos u organismos que puedan estar generando esa sensación de pegote, de algo gelatinoso en el cuerpo y esta picazón en los ojos”, pero que "no hay un estudio que determine qué es lo que está generando eso”.

García Alonso diferenció a las noctilucas del fenómeno que puede verse por estos días en las noches. Dijo que la noctiluca scintillans provoca “una bioluminiscencia de color verdoso” en la noche.