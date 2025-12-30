Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 31 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 31 de diciembre será un día claro y algo nuboso en Uruguay, y que sobre la tarde noche, cuando se festeja la llegada del 2026, se presentarán probables tormentas en varias partes del país.
En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora durante la noche de Año Nuevo.
Montevideo y Área Metropolitana
En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.
Para la tarde noche, estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas y altas temperaturas que irán desde los 23 °C a los 36 °C.
Este
En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras.
Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 37 °C.
Suroeste
En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 20 °C y 39 °C.
Centro sur
Durante la mañana, estará claro y algo nuboso, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.
Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 39 °C.
Norte
Para la mañana, se espera un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. En la tarde noche estará claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y altas temperaturas que irán desde los 17 °C a los 36 °C. Durante todo el miércoles se esperan vientos de hasta 30 kilómetros por hora.