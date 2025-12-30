Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 31 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el miércoles 31 de diciembre será un día claro y algo nuboso en Uruguay , y que sobre la tarde noche , cuando se festeja la llegada del 2026 , se presentarán probables tormentas en varias partes del país.

En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora durante la noche de Año Nuevo .

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa . Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora .

PRONÓSTICO Cómo estará el clima el 31 de diciembre y en Año Nuevo en Uruguay: Inumet anuncia altas temperaturas para recibir el 1° de enero

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de diciembre

Para la tarde noche , estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas y altas temperaturas que irán desde los 23 °C a los 36 °C .

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 37 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 20 °C y 39 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará claro y algo nuboso, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 39 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. En la tarde noche estará claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y altas temperaturas que irán desde los 17 °C a los 36 °C. Durante todo el miércoles se esperan vientos de hasta 30 kilómetros por hora.