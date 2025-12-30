Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
30°C
cielo claro
Jueves:
Mín  22°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 31 de diciembre

Mirá cómo estará el tiempo durante el último día del 2025 y la noche del Año Nuevo

30 de diciembre 2025 - 22:03hs
Una de las playas del Cerro

Una de las playas del Cerro

Foto: Intendencia de Montevideo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el miércoles 31 de diciembre será un día claro y algo nuboso en Uruguay, y que sobre la tarde noche, cuando se festeja la llegada del 2026, se presentarán probables tormentas en varias partes del país.

En algunas costas, los vientos alcanzarán los 60 kilómetros por hora durante la noche de Año Nuevo.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará clara y algo nubosa. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Más noticias
Clima en Uruguay
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de diciembre

Brindis. Imagen ilustrativa
PRONÓSTICO

Cómo estará el clima el 31 de diciembre y en Año Nuevo en Uruguay: Inumet anuncia altas temperaturas para recibir el 1° de enero

Para la tarde noche, estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas y altas temperaturas que irán desde los 23 °C a los 36 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará clara y algo nubosa, con vientos de hasta 60 kilómetros por hora en zonas costeras.

Para la tarde noche estará algo nuboso y nuboso con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 17 °C a los 37 °C.

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará clara y algo nubosa. Los vientos alcanzarán hasta los 50 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probables formaciones de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas irán desde los 20 °C y 39 °C.

Centro sur

Durante la mañana, estará claro y algo nuboso, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Más tarde estará algo nuboso y nuboso, con probable formación de tormentas aisladas. Los vientos descenderán hasta los 40 kilómetros por hora y las temperaturas rondarán entre los 19 °C y los 39 °C.

Norte

Para la mañana, se espera un cielo claro y algo nuboso con períodos de nuboso y neblinas. En la tarde noche estará claro a algo nuboso, con períodos de nuboso y altas temperaturas que irán desde los 17 °C a los 36 °C. Durante todo el miércoles se esperan vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Temas:

Clima Uruguay Inumet Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacho Álvarez
ENTREVISTA

"Todos tienen el culo sucio, en muchos medios se bajan líneas": Nacho Álvarez, su libro, su proyecto de streaming para 2026 y su vínculo con la TV

Accidente fatal en Punta del Este
ACCIDENTE

¿Quién tuvo la culpa del accidente fatal en Punta del Este? Expertos en tránsito analizan los errores de cada involucrado

Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud
ESPECTÁCULOS

Qué le pasó a Rafa Villanueva, qué es un shock séptico y por qué se agravó su estado de salud

Diego García durante su etapa en Peñarol. (Archivo)
PEÑAROL

En prisión domiciliaria en Argentina, Diego García celebró su cumpleaños con una dedicatoria a Peñarol

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos