Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Domingo:
Mín  19°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / Clima

Sábado de verano estable: así estará el clima en Uruguay en el inicio de Carnaval

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé para este 14 de febrero una jornada de nubosidad variable con máximas que alcanzarán los 32°C en el litoral norte. En la franja costera se espera un incremento en la intensidad del viento hacia la tarde, manteniendo condiciones agradables pero ventosas en el Este y el Área Metropolitana.

14 de febrero 2026 - 0:16hs
Playa Ramírez en febrero de 2026
Joaquín Ormando

Zona Norte

En los departamentos de Artigas, Salto y Rivera, se espera la jornada más calurosa del territorio nacional. Las temperaturas mínimas se situarán en el entorno de los 22°C, mientras que las máximas escalarán hasta un rango de entre 30°C y 32°C. El cielo se presentará mayoritariamente nuboso durante gran parte del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas, consolidando un ambiente pesado y húmedo típico de la temporada estival en la región fronteriza.

Zona Este

Para Maldonado, Rocha y Punta del Este, el pronóstico destaca un marcado predominio de vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 31 y 47 km/h. Las temperaturas serán sumamente agradables para el turismo, con mínimas de 16°C a 17°C y máximas que no superarán los 24°C o 26°C. El estado del mar podría presentar cierta agitación debido a las rachas de viento, bajo un cielo que pasará de despejado en la mañana a nuboso hacia la caída del sol.

Zona Oeste

En las ciudades de Colonia, Mercedes y Fray Bentos, la atmósfera mostrará una mayor inestabilidad en comparación con el resto del país. Se prevén temperaturas máximas de entre 26°C y 31°C, con una humedad elevada que podría generar precipitaciones aisladas, especialmente en Mercedes, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%. En Fray Bentos, el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del sábado, con una mínima estable de 18°C.

Más noticias
clima en uruguay: inumet preve una jornada estable y descenso de temperatura para este viernes 13 de febrero
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay: Inumet prevé una jornada estable y descenso de temperatura para este viernes 13 de febrero

Pronóstico de Inumet para el jueves
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 12 de febrero

Zona Metropolitana

Montevideo y Canelones experimentarán un sábado de contrastes térmicos, con una mañana fresca donde las mínimas podrían descender hasta los 14°C en zonas rurales de Canelones y situarse en 16°C en la capital. Hacia la tarde, las máximas alcanzarán registros de entre 27°C y 29°C. El viento será un factor clave en la zona costera, soplando del sector este con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h e incluso los 60 km/h en áreas expuestas, lo que generará un alivio térmico al finalizar la jornada.

Boletín oficial basado en datos de Inumet, procesado por Inteligencia Artificial para El Observador.

Temas:

Clima Carnaval

Seguí leyendo

Las más leídas

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer explosiones muy controladas
REFORMA DEL TRANSPORTE

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer "explosiones muy controladas"

La familia de Rafa Villanueva pidió colaboración para el conductor, que fue operado y sufrió amputaciones en pies y manos
COLABORACIÓN

La familia de Rafa Villanueva pidió colaboración para el conductor, que fue operado y sufrió amputaciones en pies y manos

Gastón Rusito González
CARNAVAL 2026

Rusito González y su descargo sobre la falta de público en el Teatro de Verano: "Sentí que volvía al Carnaval de las Promesas"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos