Sábado de verano estable: así estará el clima en Uruguay en el inicio de Carnaval

Joaquín Ormando

Zona Norte En los departamentos de Artigas, Salto y Rivera, se espera la jornada más calurosa del territorio nacional. Las temperaturas mínimas se situarán en el entorno de los 22°C, mientras que las máximas escalarán hasta un rango de entre 30°C y 32°C. El cielo se presentará mayoritariamente nuboso durante gran parte del día, aunque no se esperan precipitaciones significativas, consolidando un ambiente pesado y húmedo típico de la temporada estival en la región fronteriza.

Zona Este Para Maldonado, Rocha y Punta del Este, el pronóstico destaca un marcado predominio de vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 31 y 47 km/h. Las temperaturas serán sumamente agradables para el turismo, con mínimas de 16°C a 17°C y máximas que no superarán los 24°C o 26°C. El estado del mar podría presentar cierta agitación debido a las rachas de viento, bajo un cielo que pasará de despejado en la mañana a nuboso hacia la caída del sol.

Zona Oeste En las ciudades de Colonia, Mercedes y Fray Bentos, la atmósfera mostrará una mayor inestabilidad en comparación con el resto del país. Se prevén temperaturas máximas de entre 26°C y 31°C, con una humedad elevada que podría generar precipitaciones aisladas, especialmente en Mercedes, donde la probabilidad de lluvia se sitúa en un 25%. En Fray Bentos, el cielo permanecerá cubierto durante la mayor parte del sábado, con una mínima estable de 18°C.

Zona Metropolitana Montevideo y Canelones experimentarán un sábado de contrastes térmicos, con una mañana fresca donde las mínimas podrían descender hasta los 14°C en zonas rurales de Canelones y situarse en 16°C en la capital. Hacia la tarde, las máximas alcanzarán registros de entre 27°C y 29°C. El viento será un factor clave en la zona costera, soplando del sector este con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h e incluso los 60 km/h en áreas expuestas, lo que generará un alivio térmico al finalizar la jornada.

Boletín oficial basado en datos de Inumet, procesado por Inteligencia Artificial para El Observador.