Día de los Enamorados | Por qué se celebra hoy 14 de febrero: la historia de San Valentín

Este sábado 14 de febrero la comunidad católica y no católica global conmemora el Día de San Valentín como símbolo de amor. Adoptado comercialmente bajo la nomenclatura de Día de los Enamorados, durante la jornada las parejas suelen intercambian regalos, flores y mensajes emotivos para expresar sus emociones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Si bien dicha festividad se centra en el romance y la unión, su origen deviene de las antiguas tradiciones romanas y a la historia de un sacerdote cristiano cuyas acciones lo convirtieron en un martir, emblema de amor y sacrificio.

image Día de los Enamorados | ¿Quién fue San Valetín? image San Valentín fue un sacerdote que vivió en Roma durante el reinado de Claudio II, en el siglo III. El emperador, con el objetivo de conformar un ejército más fuerte, prohibió los matrimonios entre los soldados jóvenes, bajo la creencia de que los hombres solteros rendían mejor al tener menos responsabilidades familiares.

En discrepancia con esta norma, Valentín ofició bodas cristianas en secreto para parejas enamoradas. Creía que el amor era un don divino y que era injusto impedirlo. Sus acciones lo hicieron popular entre los ciudadanos, pero finalmente lo condujeron a su arresto. Las autoridades lo acusaron de desafiar las órdenes imperiales, razón por la cual fue condenado a muerte bajo el pretexto de rebelión y desobediencia.