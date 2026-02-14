Día de los Enamorados | Por qué se celebra hoy 14 de febrero: la historia de San Valentín
Este sábado 14 de febrero la comunidad católica y no católica global conmemora el Día de San Valentín como símbolo de amor. Adoptado comercialmente bajo la nomenclatura de Día de los Enamorados, durante la jornada las parejas suelen intercambian regalos, flores y mensajes emotivos para expresar sus emociones.
Si bien dicha festividad se centra en el romance y la unión, su origen deviene de las antiguas tradiciones romanas y a la historia de un sacerdote cristiano cuyas acciones lo convirtieron en un martir, emblema de amor y sacrificio.
Día de los Enamorados | ¿Quién fue San Valetín?
San Valentín fue un sacerdote que vivió en Roma durante el reinado de Claudio II, en el siglo III. El emperador, con el objetivo de conformar un ejército más fuerte, prohibió los matrimonios entre los soldados jóvenes, bajo la creencia de que los hombres solteros rendían mejor al tener menos responsabilidades familiares.
En discrepancia con esta norma, Valentín ofició bodas cristianas en secreto para parejas enamoradas. Creía que el amor era un don divino y que era injusto impedirlo. Sus acciones lo hicieron popular entre los ciudadanos, pero finalmente lo condujeron a su arresto. Las autoridades lo acusaron de desafiar las órdenes imperiales, razón por la cual fue condenado a muerte bajo el pretexto de rebelión y desobediencia.
¿Cuál es el origen del Día de los Enamorados?
Siglos después, el papa Gelasio I reconoció oficialmente el 14 de febrero como una fecha para honrar a San Valentín. Con el paso del tiempo, la celebración se integró a las tradiciones románticas y comenzó a asociarse de manera progresiva con el amor y el afecto. Escritores y poetas de la Europa medieval contribuyeron a consolidar la idea del 14 de febrero como un día dedicado al romance, una concepción que con los siglos se extendió por todo el mundo.