Rusito González y su descargo sobre la falta de público en el Teatro de Verano: "Sentí que volvía al Carnaval de las Promesas"

"No es el Carnaval de antes" , dijo Gastón "Rusito" González durante una entrevista con Juan Castel en el programa Todo Carnaval de TvCiudad. El parodista, reconocido como Figura Máxima de Carnaval en 2024, se refirió a la baja venta de entradas para los espectáculos del Teatro de Verano y pidió que se "haga algo" para revertir la tendencia y valorar el trabajo de los artistas.

Las últimas etapas del Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano , que desde su ampliación tiene 1200 localidades más y llega a albergar a más de 5 mil personas en una noche de aforo completo, se desarrollaron con butacas vacías.

"A mí me asusta, porque soy amante e hincha de Carnaval y defensor de los artistas del Carnaval. No me vendan más que el Carnaval sigue vendiendo la misma cantidad de entradas en el Teatro de Verano. En los tablados sí, en los tablados hay gente y se llena. En el Teatro de Verano no. He visto etapas con conjuntos que en otra categoría están sin ninguna duda para poder definir y no había nadie ", opinó el parodista, que este año es parte del plantel de Los Muchachos.

González volvió a subir al escenario del templo carnavalero el pasado miércoles en la segunda rueda del concurso –en una noche que compartieron con la revista La Compañía y las murgas Jorge y La Nueva Milonga– y fue duro en su valoración del aforo: " Yo ayer sentía que volvía a (Carnaval de) las Promesas. Con respeto a las Promesas, estoy diciendo que obviamente no tiene la misma convocatoria, que va tu familia y se llenaba la parte de abajo pero arriba no".

El parodista, que este año encarna a Lula Da Silva en una parodia sobre su vida así como al personaje de Richard Gere en Mujer Bonita, especuló sobre el motivo de la falta de gente y se refirió al precio de las entradas, que en esta etapa van desde $ 370 a $ 1070 de acuerdo al sector.

"Ves cuatro espectáculos con una entrada que en cualquier parte del mundo ves uno solo. (...) En 70 minutos te tiene que gustar algo. Carnaval es maravilloso: en cuatro o cinco horas descubrís cantantes, actores, actrices, iluminadores, que son brillantes y no lo ves en otro lado", valoró el artista.

Por otra parte, González se refirió a los tiempos en los que los conjuntos suben a actuar en una noche de competencia, lo que repercute también en los horarios de los espectadores. "Hay que valorar al artista, no podemos subir a las 12:30 de la noche para bajarnos a las 2 de la mañana. No se puede, estás matando al artista. Entiendo que hay que meter etapas, está todo bien. ¿Pero hasta qué punto? Es un comercio también. Es una imagen que vos das y se televisa"

"De verdad hay que hacer algo", dijo González y recordó el éxito del Carnaval del año 2020 antes de la llegada de la pandemia. "Hay que buscarle la vuelta, porque acá lo importante es el Carnaval. Y no de algunos, sino el Carnaval de todos. Y principalmente del artista", sostuvo.