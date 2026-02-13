Dólar
/ Cultura y Espectáculos / Carnaval / CARNAVAL 2026

Hijos del Carnaval: los hermanos Zakarian, las historias de Madame Gótica y el vínculo de la revista con Batman

Katya y Nilo Zakarian son hermanos y comparten, además de los genes, la pasión por el carnaval y el amor a la categoría revistas

13 de febrero 2026 - 12:20hs
Embed - Hijos del Carnaval: la familia Zakarian

Katya Zakarian tomó una decisión que la tiene contenta: volvió a subir al escenario del Teatro de Verano en el Concurso Oficial de Carnaval, por lo que además de ser la directora responsable de Madame Gótica –y una todo terreno en la creación del espectáculo– este año actúa y baila. Pero lo que le ha dado más alegrías es que tiene a su hermano Nilo, otro de los actores de la revista, a su lado.

Su vínculo debajo y sobre las tablas, cómo se ven como artistas, por qué se eligió ese nombre para el título carnavalero que ganó dos veces el primer premio y varias anécdotas más son parte del cruce de preguntas y respuestas que aceptaron intercambiar con El Observador.

Desde el recuerdo de cuando Katya festejó un primer premio actuando en un tablado en el interior del Estadio Centenario –una noche en la que se ganó un auto cero kilómetro y pocas horas después fue madre– hasta el ídolo carnavalero indiscutible de Nilo –que adora a determinado elenco de parodistas–, pasando por la categoría donde él quisiera ver a su hermana o el recuerdo del generador que alimentaba el servicio de amplificación de la revista en el desfile por la Av. 18 de Julio y marcó el inicio del algún Carnaval.

De todo eso, del mejor aplauso que recibieron (y que no fue para ellos) y de mucho más conversaron en Hijos del Carnaval.

