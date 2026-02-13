"Éxodo" de uruguayos por el fin de semana largo de Carnaval: ya hay demoras en el puerto y se activa operativo especial en rutas

Se esperan afectaciones en las rutas nacionales por el fin de semana largo de Carnaval

Con la llegada de los dos feriados por la celebración de Carnaval , febrero vuelve a posicionarse como uno de los meses de mayor movimiento en Uruguay y las rutas nacionales, así como las principales terminales marítimas del país, suelen presentar demoras.

Este viernes no es la excepción, ya que le da inicio al fin de semana largo que se extenderá hasta el martes, aunque hay quienes aprovechan para tomarse toda la semana.

De acuerdo con la normativa vigente, el país tendrá en 2026 dos feriados correspondientes a Carnaval —lunes 16 y martes 17 de febrero— , que no se trasladan de fecha. Si bien ambos días son laborables, se celebran en la jornada exacta en la que caen, según lo dispuesto por la ley 16.805 en la redacción dada por la ley 17.414.

En ese contexto, las autoridades y operadores logísticos ya proyectan mayor congestión en rutas nacionales y posibles demoras en el Puerto de Montevideo , en un mes que combina turismo, actividad comercial y movimiento de cargas.

En el puerto, por ejemplo, El Observador constató demoras de al menos 30 minutos. Además, las partidas desde Montevideo están prácticamente agotadas, lo que se sumó a la llegada de un crucero que congestionó aún más el acceso a la terminal portuaria.

Fuentes de Policía Caminera, en tanto, dijeron a El Observador que se prevé que el flujo de vehículos en rutas nacionales comience a acentuarse sobre las 17 horas.

Según el vocero de la fuerza, Belso Rodríguez, la congestión "no necesariamente va a ser hacia el Este, porque el feriado de Carnaval puede dar para otro tipo de recorridos". En esa línea, apuntó que las rutas 1, 3 y 5 pueden registrar afectaciones.

Sobre la llegada de turistas extranjeros, detalló que los argentinos arriban por los puentes internacionales, que conectan con las rutas 2 y 3, y por vía fluvial, cuyo ingreso es por Colonia y continúan por Ruta 1 y Ruta 11 hasta empalmar con la Interbalnearia.

Los brasileños, por su parte, llegan al país en amplia mayoría por Ruta 9 de la ciudad de Chuy, departamento de Rocha.

En tal sentido, las autoridades dispondrán de operativos especiales en distintos puntos de las mencionadas carreteras. "El operativo característico comienza a media tarde, sobre las 16 horas, cuando sacamos la máxima capacidad operativa de personal incluso con refuerzo que en otro período se encuentra en tareas administrativas", agregó el vocero.

El despliegue especial se extenderá hasta el martes inclusive, cuando "seguramente ya haya algún episodio retorno", apuntó.

Sin embargo, las autoridades tienen presente que no todos los turistas regresan el martes, motivo por el cual "el domingo 22 conjuntamente con martes 17 se prevén los máximos picos", adelantó Rodríguez.