Carnaval con beneficios: descuentos y experiencias en los principales destinos del país

Carnaval vuelve a marcar el pulso del verano y se instala como uno de los momentos más dinámicos de la temporada turística . Con la costa como epicentro y una agenda que combina playa, gastronomía, música y experiencias al aire libre, febrero se presenta como una nueva oportunidad para seguir disfrutando del verano, con propuestas que invitan a moverse, descubrir y aprovechar beneficios en los destinos más elegidos del país.

En ese contexto, Santander mantiene activos sus beneficios de verano y suma a Carnaval como un momento clave para acompañar a quienes eligen viajar o escaparse unos días. Descuentos en gastronomía, experiencias en la playa, eventos y propuestas comerciales forman parte de una oferta que se extiende durante febrero en balnearios de todo el país, reforzando su presencia en los principales puntos turísticos.

Con presencia en balnearios clave como Punta del Este, La Barra, Manantiales, José Ignacio, Piriápolis, Punta del Diablo, La Pedrera, La Paloma y Atlántida , la propuesta de Santander se mantiene como un aliado del verano uruguayo, ahora con un fuerte foco en el movimiento turístico que genera Carnaval.

Uno de los pilares del programa es la Ruta Gourmet Santander, que continúa activa durante febrero y Carnaval, con beneficios de hasta 25% de descuento en una amplia red de restaurantes, beach clubs, cafés y paradores.

Turistas se toman fotografías junto a la escultura 'Los dedos' este martes, en Punta del Este.

La propuesta reúne reconocidos espacios gastronómicos distribuidos a lo largo de la costa este, e invita a recorrer el verano a través de sus sabores, consolidando al banco como un aliado de quienes disfrutan la experiencia gastronómica como parte central de sus planes.

*La propuesta contempla un 25% de descuento para pagos con tarjetas Private Banking, Select y Platinum, y un 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito. Además, clientes de Argentina, Brasil y Chile acceden a un 15% de beneficio abonando con tarjetas de crédito Visa.

Playa, experiencias y entretenimiento para el feriado largo

Durante Carnaval, Santander también mantiene activos los beneficios en beach clubs, paradores y actividades deportivas, reforzando una propuesta pensada para disfrutar al aire libre. En Piriápolis se destacan especialmente las experiencias vinculadas a deportes acuáticos y actividades en la playa, que se suman a la oferta disponible en puntos clave como La Barra y José Ignacio.

La música y los eventos siguen siendo parte de la experiencia, con presencia del banco en distintos puntos del Este y beneficios exclusivos para clientes, incluyendo el canje de Puntos Soy Santander.

Moda y deco: descuentos que acompañan el cierre de temporada

La propuesta se completa con beneficios en moda y diseño, con un 15% de descuento con todas las tarjetas Santander en marcas y locales de Punta del Este, La Barra, Manantiales y José Ignacio. El beneficio alcanza tanto a firmas nacionales como internacionales y se extiende al rubro deco, con descuentos en tiendas de mobiliario y objetos para el hogar.

De esta manera, Santander refuerza su presencia durante febrero y Carnaval, manteniendo activos los beneficios de verano e invitando a aprovechar el feriado largo para disfrutar de descuentos, gastronomía y experiencias en los destinos más elegidos del país.