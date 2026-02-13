Defensa de la Competencia recibió una denuncia anónima contra la AUF por "prácticas anticompetitivas"

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) recibió la semana pasada una denuncia anónima contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por “prácticas anticompetitivas” en la que se solicita el “cese preventivo” del pliego de la licitación de los derechos televisivos del fútbol uruguayo.

La resolución de la Comisión, en la que declara “pertinente” la denuncia, confiere vista a la AUF y establece el “urgente diligenciamiento”, según informó El Espectador y confirmó El Observador.

La resolución establece que el denunciante solicita la intervención de la Coprodec “en la forma de cese preventivo” respecto al plazo de los 30 días establecidos para la negociación y la firma de contratos, la suspensión de diversas cláusulas contenidas en los borradores del contrato enviados a los adjudicatarios del proceso licitatorio, piden que ordene a la AUF de negociar de buena fe y pide la habilitación provisional de comercializar sin restricciones anticompetitivas.

La AUF se tiene que pronunciar sobre “las medidas de cese preventivo solicitadas en la denuncia” en un plazo de tres días hábiles a “fin de aportar a esta comisión elementos de juicio de adoptar decisión al respecto”. Para la comisión este plazo se justifica por la proximidad del fin del plazo para la firma de los contratos (previsto para fines de febrero).

La comisión también acepta “la solicitud de la reserva” ya que esa posibilidad está prevista en la ley para “evitar represalias”.

Esta denuncia llega en medio de las negociaciones de la firma de los contratos que está en su etapa final. En las últimas horas hubo reuniones entre Francisco Paco Casa, dueño de Tenfield (la empresa adjudicataria de los derechos para streaming) e Ignacio Alonso, presidente de la AUF.

Uno de los puntos de discordia entre Tenfield y la AUF es si el fútbol uruguayo se puede transmitir gratis, algo que la Asociación no quiere y que Tenfield venía realizando a través de Antel Tv.

Otro de los puntos polémicos era si era obligatorio comprar los derechos para el cable una vez que se compren los del streaming.

Alonso, además, se reúne esta tarde con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva. La reunión estaba agendada por el Mundial 2030 pero cae en el medio de las negociaciones por los contratos.

Consultado por este tema, el dirigente de Nacional Javier Gomensoro, que trabajó en la Comisión de Defensa de la Competencia durante 10 años, apuntó contra la empresa Tenfield. "Cuando Tenfield tenía el monopolio no le interesaba la competencia. La denuncia es anónima pero esta plaza es muy chica y sabemos por donde viene. Carece de fundamentos y está traída de los pelos", dijo en El Espectador.

Para el dirigente tricolor, en Tenfield están "dolidos y golpeados" porque la licitación "demostró lo que valía" el fútbol uruguayo. "La denuncia que llegó fue sobre borradores, se están anticipando. Pero ya sabemos como es su modus operandi, no es el primer obstáculo que ponen", agregó.