/ Nacional / TRÁNSITO

Un motociclista murió en un accidente de tránsito en Avenida Italia tras chocar con un camión

El accidente se produce en medio de una jornada donde aumentará el tránsito vehicular por el fin de semana largo de Carnaval

13 de febrero 2026 - 16:32hs
El accidente en Avenida Italia y Valencia

Foto: Cedida a El Observador

Un motociclista murió en un accidente de tránsito que se registró este viernes a la tarde en Avenida Italia y Valencia.

El conductor de la moto chocó contra un camión de reparto y cayó al pavimento.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 16.31.26

Por su parte, el conductor del camión de reparto dijo que no vio al motociclista que lo intentó rebasar por la derecha (por el carril de Solo Bus, por el que no está permitido circular). Investigan si el conductor de la moto iba sin el caso, con él en el brazo.

accidente laboral fatal: un herrero de 51 anos murio tras sufrir el golpe de una estructura metalica en la cabeza
TRAGEDIA

Accidente laboral fatal: un herrero de 51 años murió tras sufrir el golpe de una estructura metálica en la cabeza

Así quedaron los autos involucrados en el accidente de Manantiales
JUSTICIA

Accidente en Manantiales: tribunal confirmó la condena de Nicolás Rocca por homicidio culpable

Operativo especial por Carnaval

El accidente por Avenida Italia se produjo poco antes de que comience el éxodo masivo de uruguayos rumbo al este y otras zonas del país, por el feriado de Carnaval.

Ante esta situación, previendo un aumento del flujo de tránsito desde las 17:00 del viernes, la Policía Caminera anunció un operativo especial.

Según el vocero de la fuerza, Belso Rodríguez, la congestión "no necesariamente va a ser hacia el este, porque el feriado de Carnaval puede dar para otro tipo de recorridos". En esa línea, apuntó que las rutas 1, 3 y 5 pueden registrar afectaciones.

Sobre la llegada de turistas extranjeros, detalló que los argentinos arriban por los puentes internacionales, que conectan con las rutas 2 y 3, y por vía fluvial, cuyo ingreso es por Colonia y continúan por Ruta 1 y Ruta 11 hasta empalmar con la Interbalnearia.

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer explosiones muy controladas
REFORMA DEL TRANSPORTE

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer "explosiones muy controladas"

Vista del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco
EDUCACIÓN

TUMO abrió las inscripciones en Uruguay: de qué se trata el proyecto y cómo postularse

Un colegio de Montevideo testeará un estuche que impide usar el celular en horario escolar
DISPOSITIVOS

Un colegio de Montevideo testeará un estuche que impide usar el celular en horario escolar

