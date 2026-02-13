Un motociclista murió en un accidente de tránsito en Avenida Italia tras chocar con un camión

Un motociclista murió en un accidente de tránsito que se registró este viernes a la tarde en Avenida Italia y Valencia .

El conductor de la moto chocó contra un camión de reparto y cayó al pavimento .

Por su parte, el conductor del camión de reparto dijo que no vio al motociclista que lo intentó rebasar por la derecha (por el carril de Solo Bus, por el que no está permitido circular). Investigan si el conductor de la moto iba sin el caso, con él en el brazo.

El accidente por Avenida Italia se produjo poco antes de que comience el éxodo masivo de uruguayos rumbo al este y otras zonas del país, por el feriado de Carnaval.

Ante esta situación, previendo un aumento del flujo de tránsito desde las 17:00 del viernes, la Policía Caminera anunció un operativo especial.

Según el vocero de la fuerza, Belso Rodríguez, la congestión "no necesariamente va a ser hacia el este, porque el feriado de Carnaval puede dar para otro tipo de recorridos". En esa línea, apuntó que las rutas 1, 3 y 5 pueden registrar afectaciones.

Sobre la llegada de turistas extranjeros, detalló que los argentinos arriban por los puentes internacionales, que conectan con las rutas 2 y 3, y por vía fluvial, cuyo ingreso es por Colonia y continúan por Ruta 1 y Ruta 11 hasta empalmar con la Interbalnearia.