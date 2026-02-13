Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Leandro Umpiérrez logró un viejo anhelo y extendió por tres años su contrato con Peñarol

El volante ofensivo cumplirá 22 años el mes que viene, debutó la temporada pasada con Diego Aguirre y sigue rindiendo muy bien

13 de febrero 2026 - 18:50hs
Leandro Umpiérrez

Leandro Umpiérrez

Foto: Leonardo Carreño

Leandro Umpiérrez, uno de los juveniles que más promete de Peñarol, este viernes a la tarde extendió su contrato con el club por tres temporadas más, en lo que era un viejo deseo.

El futbolista debutó en enero del año pasado bajo el comando de Diego Aguirre, y tuvo una muy buena temporada.

Tanto fue así que estuvo a punto de liquidar el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central cuando se jugaba la final de la Liga AUF Uruguaya, pero su remate bajo la lluvia, dio de lleno en el palo izquierdo de Luis Mejía.

Tres años más con los carboneros

Leandro Umpiérrez cumplirá 22 años el mes que viene y es un volante ofensivo que Diego Aguirre ha utilizado en distintas posiciones en Peñarol.

Con los carboneros ganó recientemente la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y el año pasado obtuvo la Copa AUF Uruguaya, el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

En 39 partidos oficiales que lleva jugados, anotó tres tantos y brindó cuatro asistencias.

Peñarol hizo oficial en la tarde de este viernes que el futbolista renovó contrato por tres temporadas más.

El futbolista se encontraba suspendido y por eso no jugó en el debut del Torneo Apertura la semana pasada contra Montevideo City Torque, pero ya está habilitado para enfrentar este domingo a Central Español.

Aquí se puede ver el posteo:

