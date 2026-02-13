Leandro Umpiérrez logró un viejo anhelo y extendió por tres años su contrato con Peñarol

Leandro Umpiérrez , uno de los juveniles que más promete de Peñarol, este viernes a la tarde extendió su contrato con el club por tres temporadas más, en lo que era un viejo deseo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

El futbolista debutó en enero del año pasado bajo el comando de Diego Aguirre, y tuvo una muy buena temporada.

Tanto fue así que estuvo a punto de liquidar el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central cuando se jugaba la final de la Liga AUF Uruguaya, pero su remate bajo la lluvia, dio de lleno en el palo izquierdo de Luis Mejía.

Leandro Umpiérrez cumplirá 22 años el mes que viene y es un volante ofensivo que Diego Aguirre ha utilizado en distintas posiciones en Peñarol.

COPA LIBERTADORES Copa Libertadores: era la figura, quiso festejar su gol ante Juventud de Las Piedras como en la Premier League y se lesionó las rodillas; mirá el video

FÚTBOL El gesto que tuvo Matías Arezo con la psicóloga de Peñarol, quien es la madre del exaurinegro Diego Rossi

Con los carboneros ganó recientemente la Supercopa Uruguaya 2026 ante Nacional, y el año pasado obtuvo la Copa AUF Uruguaya, el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

En 39 partidos oficiales que lleva jugados, anotó tres tantos y brindó cuatro asistencias.

Peñarol hizo oficial en la tarde de este viernes que el futbolista renovó contrato por tres temporadas más.

El futbolista se encontraba suspendido y por eso no jugó en el debut del Torneo Apertura la semana pasada contra Montevideo City Torque, pero ya está habilitado para enfrentar este domingo a Central Español.

Aquí se puede ver el posteo: