Central Español vs Peñarol: día, hora y cancha para el partido de la segunda fecha del Torneo Apertura

Peñarol visitará a Central Español por la segunda fecha del Torneo Apertura , en un partido que se disputará en Maldonado y que marcará la primera salida para el equipo aurinegro.

El encuentro se jugará este domingo 15 de febrero.

El partido comenzará a la hora 20:30 .

El duelo se disputará en el estadio Domingo Burgueño Miguel , ubicado en el Campus de Maldonado.

Peñarol buscará sumar puntos importantes en esta segunda fecha, mientras que Central Español intentará hacerse fuerte tal como lo hizo en el debut ante Progreso, al que goleó por 3-0 en el Paladino.

Entradas para Central Español vs Peñarol

Equipo arbitral para Central Español vs Peñarol

Leodán González será el juez central del partido asistido por Pablo Llarena y Ernesto Hartwig. El cuarto árbitro será Kevin Fontes. En el VAR prestarán servicios Yimmy Álvarez y Daniel Rodríguez.

Antecedentes entre Central Español y Peñarol

La última vez que jugaron fue el 12 de enero en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas, por la primera fase de la Copa de la Liga AUF. Ganó Peñarol, integrado por un elenco juvenil, 5-3 por penales tras empate 0-0.

En su historial jugaron 135 partidos por el Campeonato Uruguayo (desde 2025 denominado Liga AUF Uruguaya) con 101 triunfos de Peñarol, 19 empates y 15 victorias para los palermitanos.

La última vez que jugaron fue el 29 de marzo de 2013, por el Torneo Clausura de ese año y Peñarol ganó 3-1 con dos goles de Juan Manuel Olivera y uno de Marcelo Zalayeta contra uno de Álvaro Brun. A Peñarol lo dirigía Jorge Da Silva.

La última vez que Central Español le ganó a Peñarol fue el 25 de abril de 2007, por el Torneo Clausura de ese año. Fue 2-1 en el Centenario con goles de Matías Cresseri y Matías Masiero anotando en contra Andrés Fernández el tanto aurinegro que era dirigido por Gregorio Pérez.

La formación de Peñarol para enfrentar a Central Español

Contra Progreso, Pablo De Ambrosio, paró en Central Español a Rodolfo Alves, Luciano Fernández, Logan Ponce, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel, Franco Muñoz; Fernando Camarda, Raúl Tarragona y Máximo Alonso.

El equipo no sufrió expulsados y tuvo un gran desempeño por lo que se espera que se repita la oncena.