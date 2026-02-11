Comenzó la venta de entradas para Central Español vs Peñarol, en Maldonado: conocé los precios y por dónde se consiguen

Peñarol viajará a Maldonado para enfrentar a Central Español, que hará de local en el estadio Domingo Burgueño Miguel este domingo a las 20:30 en el partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura.
Ambos equipos arrancaron con victoria: el carbonero venció 3-1 a Montevideo City Torque en el Campeón del Siglo, mientras que Central sorprendió de visitante a Progreso, campeón de la Copa de la Liga AUF, con una goleada 3-0.
Las entradas para el partido en Maldonado ya están a la venta, y los hinchas de Peñarol dispondrán de localidades para las cuatro tribunas del Burgueño Miguel.
Los precios de las entradas para Central Español vs Peñarol y por dónde conseguirlas
Los hinchas de Central Español irán a una mitad de la tribuna Dagoberto Fontes (símil América). Sus socios podrán ingresar de forma gratuita, mientras que las generales tienen un costo de $ 200.
En tanto, para los hinchas de Peñarol se fijaron distintos precios para las cuatro tribunas:
- Tribunas Roberto Sosa (Ámsterdam) y Julio César Abbadie (Colombes): $ 380 socios y $ 500 generales
- Tribuna Campeones del Este (Olímpica): $ 480 socios y $ 600 generales
- Tribuna Dagoberto Fontes (América): $ 580 socios y $ 700 generales
Las entradas se pueden comprar a través de la web Cobraticket. Los menores de 12 años ingresan gratis, acompañados de un adulto.