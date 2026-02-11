Además de la baja de Franco Escobar, Diego Aguirre suma dos más de importancia en Peñarol para enfrentar a Central Español por el Torneo Apertura

Peñarol entrenó por primera vez por la mañana en esta semana para seguir aprontándose para el encuentro contra Central Español del próximo domingo a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

El jugador tiene una lesión en el sóleo que lo marginará para el encuentro ante los palermitanos.

Mientras este martes se conoció que Peñarol lidera con luz el ranking de clubes mundiales (en el fútbol uruguayo), muy despegado en el mismo de Nacional que es el que lo sigue, los problemas se siguieron sumando al equipo de Diego Aguirre.

Según comentó una fuente del club a Referí este miércoles, Diego Laxalt terminó con una sobrecarga muscular en los minutos que jugó -de muy buena manera- en el debut con victoria ante Montevideo City Torque por 3-1 el pasado sábado y no podrá jugar contra Central Español.

A su vez, la misma fuente informó que Diego Aguirre tiene un plan para Eduardo Darias.

¿En qué consiste? Si bien el futbolista tuvo un muy buen rendimiento en los minutos que estuvo el sábado en la cancha, cabe recordar que viene de una operación de ligamentos cruzados por la que no jugó en todo 2025 y recién está volviendo.

En ese contexto, Aguirre pretende darle un descanso de dos semanas (entrenando, pero sin jugar) para tenerlo 100% en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Nacional a jugarse el próximo 1° de marzo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central, solo con público local.