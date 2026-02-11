Dólar
PEÑAROL

Además de la baja de Franco Escobar, Diego Aguirre suma dos más de importancia en Peñarol para enfrentar a Central Español por el Torneo Apertura

El panorama de bajas en los aurinegros no es el mejor en este comienzo de temporada

11 de febrero 2026 - 12:20hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol entrenó por primera vez por la mañana en esta semana para seguir aprontándose para el encuentro contra Central Español del próximo domingo a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

El jugador tiene una lesión en el sóleo que lo marginará para el encuentro ante los palermitanos.

Thomas Frank
INGLATERRA

El Tottenham de Rodrigo Bentancur se quedó sin DT: el complicado momento deportivo que atraviesa

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

Según comentó una fuente del club a Referí este miércoles, Diego Laxalt terminó con una sobrecarga muscular en los minutos que jugó -de muy buena manera- en el debut con victoria ante Montevideo City Torque por 3-1 el pasado sábado y no podrá jugar contra Central Español.

A su vez, la misma fuente informó que Diego Aguirre tiene un plan para Eduardo Darias.

¿En qué consiste? Si bien el futbolista tuvo un muy buen rendimiento en los minutos que estuvo el sábado en la cancha, cabe recordar que viene de una operación de ligamentos cruzados por la que no jugó en todo 2025 y recién está volviendo.

En ese contexto, Aguirre pretende darle un descanso de dos semanas (entrenando, pero sin jugar) para tenerlo 100% en el clásico de la cuarta fecha del Torneo Apertura ante Nacional a jugarse el próximo 1° de marzo a la hora 19.30 en el Gran Parque Central, solo con público local.

Peñarol Franco Escobar Diego Aguirre Eduardo Darias Central Español Diego Laxalt

