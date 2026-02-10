Temor en Peñarol por el estado físico de Franco Escobar: no jugará ante Central Español y hay inquietud por el clásico

Las alarmas en Peñarol se encendieron con una nueva lesión que se registró en el plantel. Se trata del argentino Franco Escobar quien fue contratado por el club en octubre pero que ya en la pretemporada mostró que físicamente estaba lejos de su mejor condición.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El lateral que llegó tras terminar su contrato con Houston Dynamo y que llegó para suplir la salida de Pedro Milans , quien no quiso renovar el suyo para irse libre a Corinthians, no pudo ser utilizado por el entrenador Diego Aguirre a la par del resto en la pretemporada.

No jugó el amistoso a puertas cerradas contra Independiente y su lugar fue ocupado por Ignacio Alegre.

No estuvo entre los convocados para el amistoso por Serie Río de la Plata contra River Plate .

PEÑAROL Pablo Schiavi y la creación de Movimiento Libertadores para participar en las elecciones de Peñarol: "El objetivo claro es trabajar para que la actual gestión deje el club"

PEÑAROL La importante decisión que tomó Peñarol con su cancha del Campeón del Siglo: Diego Fernández, presidente de infraestructura, explicó las razones y habló de un plan de obras que se está gestando

Estuvo por primera vez a la orden el miércoles 21 de enero, en amistoso ante Colo Colo, pero solo jugó 45 minutos, siendo sustituido en el entretiempo por Matías González.

Posteriormente fue utilizado en amistoso a puertas cerradas contra Danubio como lateral izquierdo y en esa posición jugó 90 minutos por el clásico de la Supercopa Uruguaya contra Nacional. Salió una vez finalizado el tiempo reglamentario y no disputó el alargue.

El sábado, contra Montevideo City Torque en el arranque del Torneo Apertura, arrancó como titular en el lateral derecho, pero solo estuvo los primeros 45' en cancha. En el entretiempo salió en su lugar Kevin Rodríguez.

Diego Aguirre explicó el sábado que sacó a Escobar porque había tenido una "sobrecarga" en el clásico.

Sin embargo, la realidad es que el futbolista llegó tras estar parado todo el segundo semestre de 2025 en la MLS.

El 17 de julio, contra Vancouver, había disputado por última vez 90 minutos.

Luego tuvo una lesión muscular y al volver solo jugó 3 minutos contra St. Louis City.

Los últimos seis partidos de la temporada no entró en la convocatoria por lesión.

Por eso arregló su llegada a Peñarol el 29 de octubre.

Según pudo saber Referí, el jugador padeció tras el primer tiempo una lesión muscular en el sóleo, de la cual está siendo evaluado.

En principio, ya es seguro que no estará el domingo en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado donde Central Español llevará a Peñarol por la segunda fecha del Torneo Clausura, a la hora 20.30.

Este martes será sometido a nuevos estudios y si llega a estar desgarrado en la zona, Escobar seguramente se pierda el clásico de la cuarta fecha, en el Gran Parque Central, que será el domingo 1° de marzo.