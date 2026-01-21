Peñarol se enfrenta con Colo Colo en el Estadio Centenario, desde la hora 21.00, en partido amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. Diego Aguirre volverá a alinear al equipo titular luego de perder por penales el sábado contra River Plate mientras la Copa de la Liga AUF fue afrontada por un equipo juvenil.
Peñarol vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Diego Aguirre confirmó al equipo con Washington Aguerre y Gastón Togni de titulares
