PEÑAROL

Peñarol vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Diego Aguirre confirmó al equipo con Washington Aguerre y Gastón Togni de titulares

Peñarol se enfrenta con Colo Colo en el Estadio Centenario desde la hora 21.00 en partido correspondiente a la Serie Río de la Plata

21 de enero 2026 - 18:58hs
Foto: Gastón Britos/Focouy
Foto: Dante Fernández/Focouy

EN VIVO

Peñarol se enfrenta con Colo Colo en el Estadio Centenario, desde la hora 21.00, en partido amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata. Diego Aguirre volverá a alinear al equipo titular luego de perder por penales el sábado contra River Plate mientras la Copa de la Liga AUF fue afrontada por un equipo juvenil.

Peñarol le regaló una camiseta e hizo socio a Arturo Vidal

Como una acción de marketing, Peñarol le regaló una camiseta e hizo socio al chileno Arturo Vidal, actual jugador de Colo Colo.

La formación de Peñarol: Washington Aguerre y Gastón Togni de titulares

G_OPwowXIAI9-Y8

Santiago Benítez, el gran premiado de los juveniles

Con dos muy buenos partidos por Copa de Liga AUF, ante Central Español y Racing (en este último fue capitán), Santiago Benítez se ganó un lugar en la convocatoria . Se trata de un volante central que hizo formativas en Danubio y que en 2023 llegó a la Tercera de Peñarol tras un breve pasaje por Cerro. En 2025 jugó todo el año en Colón desempeñándose como zaguero central. A Peñarol volvió a jugar como mediocentro defensivo. Contra Racing fue expulsado.

Abel Hernández con esguince de grado 2 en la rodilla izquierda

Peñarol tuvo algo de alivio en las últimas horas, luego de las luces de alarma que se encendieron el sábado cuando Abel Hernández salió lesionado en las primeras de cambio ante River. El jugador padece un esguince grado 2 y ya comenzó su recuperación. Estará alrededor de un mes afuera de las canchas.

Nahuel Herrera y Eduardo Darias, las grandes ausencias de Peñarol

Por segundo partido consecutivo, del equipo principal, Nahuel Herrera está al margen en Peñarol. Tampoco está Eduardo Darias que ante River Plate, el sábado, jugó algunos 15 minutos.

G_NVmO9XMAAltYz
Recién se abren las puertas del Estadio Centenario

Con largas filas, se abren las puertas del estadio Centenario y comienzan a entrar los hinchas al monumento al fútbol mundial.

Entradas para ver Peñarol vs Colo Colo

Si todavía estás a tiempo de tirarte hasta el Centenario, mirá el precio de las entradas para Peñarol vs Colo Colo y dónde comprarlas.

La probable formación de Peñarol para jugar ante Colo Colo

Mirá en esta nota el equipo que preparó Diego Aguirre para este partido.

Por dónde ver Peñarol vs Colo Colo

Mirá en esta nota las opciones para ver Peñarol y Colo Colo este miércoles a la hora 21.00 en el Estadio Centenario.

Bienvenidos a la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato minuto a minuto para un nuevo amistoso por la Serie Río de la Plata. Jugarán desde la hora 21.00 Peñarol y Colo Colo.

