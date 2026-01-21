Peñarol vs Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Diego Aguirre confirmó al equipo con Washington Aguerre y Gastón Togni de titulares

Live Blog Post

Santiago Benítez, el gran premiado de los juveniles

Con dos muy buenos partidos por Copa de Liga AUF, ante Central Español y Racing (en este último fue capitán), Santiago Benítez se ganó un lugar en la convocatoria . Se trata de un volante central que hizo formativas en Danubio y que en 2023 llegó a la Tercera de Peñarol tras un breve pasaje por Cerro. En 2025 jugó todo el año en Colón desempeñándose como zaguero central. A Peñarol volvió a jugar como mediocentro defensivo. Contra Racing fue expulsado.